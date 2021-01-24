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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Впервые в карьере UFC: МакГрегор проиграл нокаутом Порье

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор МакГрегор проиграл в поединке UFC американцу Дастину Порье. 32-летний Порье нокаутировал МакГрегора во втором раунде. Это первый нокаут в карьере ирландца.

бій МакГрегор-Пор'є

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Фото: Getty Images

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