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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Вперше у кар’єрі UFC: МакГрегор програв нокаутом Пор’є

Ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор МакГрегор програв у поєдинку UFC американцю Дастіну Пор’є.  32-річний Пор’є нокаутував МакГрегора у другому раунді. Це перший нокаут у кар’єрі ірландця.

бій МакГрегор-Пор'є

Пор’є різко атакував суперника, МакГрегор намагався оборонятися, однак пропустив багато ударів. У підсумку рефері зупинив протистояння.

Бій пройшов у ніч на неділю, 24 січня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

МакГрегор – Пор’є: відео нокауту

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Перший бій МакГрегора та Пор’є

Перший поєдинок Конора МакГрегора і Дастіна Пор’є відбувся у 2014 році.  Тоді ірландцю МакГрегору вдалося перемогти суперника з нокауту одразу в першому раунді.

Фото: Getty Images

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