Ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор МакГрегор програв у поєдинку UFC американцю Дастіну Пор’є. 32-річний Пор’є нокаутував МакГрегора у другому раунді. Це перший нокаут у кар’єрі ірландця.

Пор’є різко атакував суперника, МакГрегор намагався оборонятися, однак пропустив багато ударів. У підсумку рефері зупинив протистояння.

Бій пройшов у ніч на неділю, 24 січня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

МакГрегор – Пор’є: відео нокауту

Перший бій МакГрегора та Пор’є

Перший поєдинок Конора МакГрегора і Дастіна Пор’є відбувся у 2014 році. Тоді ірландцю МакГрегору вдалося перемогти суперника з нокауту одразу в першому раунді.