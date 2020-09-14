Полиция Корсики 12 сентября арестовала ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора за попытку сексуального насилия.

СМИ стали известны причины ареста звезды ММА. В одном из баров французского острова ирландец показал замужней посетительнице бара свои интимные части тела. Известно, что женщина шла в туалет, а МакГрегор, который был в нетрезвом состоянии, начал к ней приставать.

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10 сентября женщина написала заявление в полиции на спортсмена. Хотя сам боец ​​все обвинения отрицает, дело против него до сих пор не закрыто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 18 Авг 2020 в 5:16 PDT

Впоследствии Конора арестовали, но уже на следующий день он оказался на свободе. На Корсике ирландец отдыхал со своей невестой Ди Девлин.

Это далеко не первый скандал с участием ирландского спортсмена. В августе 2019 стало известно, что МакГрегор ударил неизвестного пожилого мужчину в пабе Дублина за отказ пить его виски. После этого случая несколько ирландских пабов решили бойкотировать виски производства МакГрегора.