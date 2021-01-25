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Факты / Спорт
Оксана Доротюк |

Челси уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера Челси.

Френк Лемпард Челси

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Он работал в футбольном клубе с лета 2019 года. Под его руководством команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.

Новым тренером лондонского клуба станет немец Томас Тухель, который недавно покинул Пари Сен-Жермен. В его приглашении заинтересован президент клуба Роман Абрамович.

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