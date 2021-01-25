Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера Челси.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Он работал в футбольном клубе с лета 2019 года. Под его руководством команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Новым тренером лондонского клуба станет немец Томас Тухель, который недавно покинул Пари Сен-Жермен. В его приглашении заинтересован президент клуба Роман Абрамович.

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Коста разорвал контракт с Атлетико Мадрид

В декабре 32-летний испанский форвард Диего Коста и Атлетико Мадрид достигли согласия о расторжении контракта, истекающего 30 июня 2021 года.

Футболист попросил клуб разорвать соглашение досрочно по личным причинам и матрасники пошли игроку на встречу.