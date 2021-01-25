Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера Челси.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Он работал в футбольном клубе с лета 2019 года. Под его руководством команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.
Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021
Новым тренером лондонского клуба станет немец Томас Тухель, который недавно покинул Пари Сен-Жермен. В его приглашении заинтересован президент клуба Роман Абрамович.
Коста разорвал контракт с Атлетико Мадрид
В декабре 32-летний испанский форвард Диего Коста и Атлетико Мадрид достигли согласия о расторжении контракта, истекающего 30 июня 2021 года.
Футболист попросил клуб разорвать соглашение досрочно по личным причинам и матрасники пошли игроку на встречу.