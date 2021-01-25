Френк Лемпард звільнений з посади головного тренера Челсі.
Про це повідомили на офіційному сайті клубу.
Він працював у футбольному клубі з літа 2019 року. Під його керівництвом команда пробилася до плей-оф Ліги чемпіонів.
Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021
Новим тренером лондонського клубу стане німець Томас Тухель, який нещодавно покинув Парі Сен-Жермен. У його запрошенні зацікавлений президент Роман Абрамович.
Коста розірвав контракт із Атлетіко Мадрид
У грудні 32-річний іспанський форвард Дієго Коста та Атлетіко Мадрид досягли згоди щодо розірвання контракту, який спливав 30 червня 2021 року.
Футболіст попросив клуб розірвати угоду достроково із особистих причин і матрацники пішли гравцю на зустріч.