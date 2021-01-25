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Факти / Спорт
Оксана Доротюк |

Челсі звільнив Лемпарда з поста головного тренера

Френк Лемпард звільнений з посади головного тренера Челсі.

Френк Лемпард Челси

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Він працював у футбольному клубі з літа 2019 року. Під його керівництвом команда пробилася до плей-оф Ліги чемпіонів.

Новим тренером лондонського клубу стане німець Томас Тухель, який нещодавно покинув Парі Сен-Жермен. У його запрошенні зацікавлений президент Роман Абрамович.

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