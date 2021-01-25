Френк Лемпард звільнений з посади головного тренера Челсі.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Він працював у футбольному клубі з літа 2019 року. Під його керівництвом команда пробилася до плей-оф Ліги чемпіонів.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Новим тренером лондонського клубу стане німець Томас Тухель, який нещодавно покинув Парі Сен-Жермен. У його запрошенні зацікавлений президент Роман Абрамович.

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Коста розірвав контракт із Атлетіко Мадрид

У грудні 32-річний іспанський форвард Дієго Коста та Атлетіко Мадрид досягли згоди щодо розірвання контракту, який спливав 30 червня 2021 року.

Футболіст попросив клуб розірвати угоду достроково із особистих причин і матрацники пішли гравцю на зустріч.