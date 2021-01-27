Календарь матчей сборной Украины на 2021

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил об еще одном товарищеском матче сборной Украины в 2021 году.

11 ноября национальная команда проведет спарринг с Болгарией. Поединок Украина — Болгария состоится в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, который назначен на 16 ноября.

Также Украина проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром перед Евро. Число товарищеских матчей может еще увеличиться.

Соперник украинцев занимает 68-е место в рейтинге ФИФА. Команды ранее пять раз играли между собой: три победы Украины и две ничьих. Все встречи носили товарищеский характер.

Евро-2020

УЕФА по-прежнему хочет провести чемпионат Европы по футболу-2020 в 12-ти городах Европы, даже если заполненность стадионов составит 25%. Однако, существует вероятность, что некоторые стадионы все же не смогут принять матчи турнира.

Сейчас УЕФА поддерживает контакты со всеми городами-организаторами турнира, которые заявили о своей готовности принять турнир.

Организация рассматривает четыре варианта проведения матчей: полностью заполнены стадионы, заполненность на 75%, 50% или на 25%.