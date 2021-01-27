Календар матчів збірної України на 2021 рік

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про ще один товариський матч збірної України у 2021 році.

11 листопада національна команда проведе спаринг з Болгарією. Поєдинок Україна – Болгарія відбудеться в рамках підготовки до відбору на ЧС-2022 проти збірної Боснії та Герцеговини, який призначений на 16 листопада.

Також Україна проведе спаринги з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром перед Євро. Кількість товариських матчів може ще збільшитися.

Суперник українців займає 68-е місце в рейтингу ФІФА. Команди уже п’ять разів грали між собою, які увінчалися трьома перемогами України і двома нічиїми. Всі зустрічі мали товариський характер.

Євро-2020

УЄФА як і раніше хоче провести чемпіонат Європи з футболу-2020 у 12-ти містах Європи, навіть якщо заповненість стадіонів складе 25%. Втім, існує ймовірність, що деякі стадіони все ж не зможуть прийняти матчі турніру.

Наразі УЄФА підтримує контакти із усіма містами-організаторами турніру, які заявили про свою готовність прийняти турнір.

Організація розглядає чотири варіанти проведення матчів: повністю заповнені стадіони, заповненість на 75%, 50% або на 25%.