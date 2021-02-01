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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Виктор Коваленко перешел из Шахтера в Аталанту

Украинский футболист Виктор Коваленко стал игроком итальянского клуба Аталанта.

Виктор Коваленко

По неофициальной информации, стороны подписали контракт на 4,5 года, а сумма перехода обошлась клубу в около €1 млн.

В обновленном составе футболист заменит аргентинского полузащитника Алехандра Гомеса. Он перешел в испанский клуб Севилья из-за конфликта с главным тренером Аталанты.

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Виктор Коваленко стал вторым украинцем в Аталанте после Руслана Малиновского, который также является воспитанником Шахтера.

Футболист мог перейти в клуб еще летом 2020 года на правах свободного агента, поскольку у Коваленко завершалось соглашение с Шахтером, но о его переходе стало известно лишь сейчас.

Евро-2020

УЕФА хочет провести чемпионат Евро-2020 по футболу в 12-ти городах Европы, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Рассматривают несколько вариантов проведения матчей: с полным стадионом, с заполненным на 75%, 50% или на 25%. Организация готова провести матчи, даже если стадионы будут заполнены на 25%.

Источник: Atalanta

Фото: Dreamstime

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