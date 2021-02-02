Движение за восстановление доверия к велоспорту (МРСС) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг.

Во время его составления учитываются инциденты с запрещенными веществами или препаратами в различных видах спорта и странах.

Лидером рейтинга среди видов спорта стала легкая атлетика, в которой было зафиксировано 2020 году 113 инцидентов с допингом — это больше чем в два раза по сравнению с тяжелой атлетикой (50), которая расположилась на второй позиции.

В тройку лидеров также вошел американский футбол — 26 случаев.

Топ-10 рейтинга по видам спорта

Легкая атлетика — 113

Тяжелая атлетика — 50

Футбол — 26

Конный спорт — 23

ММА — 22

Теннис — 20

Бейсбол — 19

Велоспорт — 18

Футбол — 16

Регби — 14

В рейтинге стран с самым большим отрывом лидируют США — 76 случаев. Второй идет Россия (38), а на третьей строчке Италия (24). Украина (11) вошла в десятку антирейтинга, заняв девятое место.

Отметим, что американцы уже пятый год подряд являются лидерами этого рейтинга.

Топ-10 рейтинга по странам

США — 76

Россия — 38

Италия — 24

Кения — 19

Великобритания — 18

ЮАР — 14

Бразилия — 13

Индия — 12

Австралия — 11

Украина — 11

В МРСС отмечают, что из-за пандемии коронавируса количество тестов на допинг существенно уменьшилось. Это привело к тому, что было поймано меньшее количество нарушителей на запрещенных препаратах.

CAS отстранил Россию на 2 года от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Решение арбитражного суда вступило в силу с 17 декабря 2020 года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишили статуса соответствия.