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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Не Россия: какая страна стала лидером по допинговым случаям в 2020 году

Движение за восстановление доверия к велоспорту (МРСС) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг.

Допинг

Во время его составления учитываются инциденты с запрещенными веществами или препаратами в различных видах спорта и странах.

Лидером рейтинга среди видов спорта стала легкая атлетика, в которой было зафиксировано 2020 году 113 инцидентов с допингом — это больше чем в два раза по сравнению с тяжелой атлетикой (50), которая расположилась на второй позиции.

В тройку лидеров также вошел американский футбол — 26 случаев.

Топ-10 рейтинга по видам спорта

  • Легкая атлетика — 113
  • Тяжелая атлетика — 50
  • Футбол — 26
  • Конный спорт — 23
  • ММА — 22
  • Теннис — 20
  • Бейсбол — 19
  • Велоспорт — 18
  • Футбол — 16
  • Регби — 14

В рейтинге стран с самым большим отрывом лидируют США — 76 случаев. Второй идет Россия (38), а на третьей строчке Италия (24). Украина (11) вошла в десятку антирейтинга, заняв девятое место.

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Отметим, что американцы уже пятый год подряд являются лидерами этого рейтинга.

Топ-10 рейтинга по странам

  • США — 76
  • Россия — 38
  • Италия — 24
  • Кения — 19
  • Великобритания — 18
  • ЮАР — 14
  • Бразилия — 13
  • Индия — 12
  • Австралия — 11
  • Украина — 11

В МРСС отмечают, что из-за пандемии коронавируса количество тестов на допинг существенно уменьшилось. Это привело к тому, что было поймано меньшее количество нарушителей на запрещенных препаратах.

CAS отстранил Россию на 2 года от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Решение арбитражного суда вступило в силу с 17 декабря 2020 года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишили статуса соответствия.

Фото: Dreamstime

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