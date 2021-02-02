Движение за восстановление доверия к велоспорту (МРСС) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг.
Во время его составления учитываются инциденты с запрещенными веществами или препаратами в различных видах спорта и странах.
Лидером рейтинга среди видов спорта стала легкая атлетика, в которой было зафиксировано 2020 году 113 инцидентов с допингом — это больше чем в два раза по сравнению с тяжелой атлетикой (50), которая расположилась на второй позиции.
В тройку лидеров также вошел американский футбол — 26 случаев.
Топ-10 рейтинга по видам спорта
- Легкая атлетика — 113
- Тяжелая атлетика — 50
- Футбол — 26
- Конный спорт — 23
- ММА — 22
- Теннис — 20
- Бейсбол — 19
- Велоспорт — 18
- Футбол — 16
- Регби — 14
В рейтинге стран с самым большим отрывом лидируют США — 76 случаев. Второй идет Россия (38), а на третьей строчке Италия (24). Украина (11) вошла в десятку антирейтинга, заняв девятое место.
Отметим, что американцы уже пятый год подряд являются лидерами этого рейтинга.
Топ-10 рейтинга по странам
- США — 76
- Россия — 38
- Италия — 24
- Кения — 19
- Великобритания — 18
- ЮАР — 14
- Бразилия — 13
- Индия — 12
- Австралия — 11
- Украина — 11
В МРСС отмечают, что из-за пандемии коронавируса количество тестов на допинг существенно уменьшилось. Это привело к тому, что было поймано меньшее количество нарушителей на запрещенных препаратах.
CAS отстранил Россию на 2 года от международных соревнований
Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Решение арбитражного суда вступило в силу с 17 декабря 2020 года.
Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишили статуса соответствия.