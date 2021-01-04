Прибытие допинг-офицеров на биатлонный турнир Ижевская винтовка в конце декабря спровоцировало самовольное снятие с турнира огромного количества российских спортсменов. Всего прекратили участие в соревнованиях 33 спортсмена.

Сейчас Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) расследует этот инцидент.

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Известно, что из соревнований после спринта снялись юниоры с Тюменской области и юниорки, которые представляют Ханты-Мансийский автономный округ.

— РУСАДА, действительно, проводило тестирование на Ижевской винтовке. Факт массового снятия спортсменов зафиксировали и передали в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся, — сказала директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

CAS отстранил Россию на 2 года от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сначала WADA отстранило Россию на четыре года, но CAS сократил наказание до двух лет, а именно до 16 декабря 2022 года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишили статуса соответствия.

Источник: Весь спорт