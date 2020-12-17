Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сначала WADA отстранило Россию на четыре года, но CAS сократил наказание до двух лет, а именно к 16 декабря 2022. Решение арбитражного суда вступает в силу немедленно.

Читайте: Нашли следы кокаина: 19-летнего хоккеиста из России дисквалифицировали на 4 года

Таким образом, ближайшие два года российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх только под нейтральным флагом и без гимна. Также Россия не сможет проводить у себя крупные международные турнира.

Решение CAS распространяется на летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году и зимние Игры-2022 в Пекине.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия.

CAS Media Release 6689 Decision by MariaStepaniuk on Scribd

Если сборная России отберется на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, то скорее всего не сможет выступать под своим флагом. Такое мнение высказал спортивный юрист Артем Пятачок в комментарии изданию Championat.com.

— Если сборная России по футболу выйдет на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там россияне будут играть под своим флагом, — сказал Пятачок.

Россия может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии, но туда подать апелляцию возможно, если при рассмотрении дела судьи нарушили кодекс или процедуры.

В декабре 2019 года исполком WADA на четыре года отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Санкции против России поддержали единогласно. Также было принято решение о лишении статуса соответствия РУСАДА.

Россия имела право на апелляцию в течение 21 дня. Дело должны были рассмотреть весной, но из-за пандемии перенесли на осень.

Источник: CAS, Чемпионат