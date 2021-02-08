Тампа-Бэй Бакканирс обыграли Канзас-Сити Чифс в Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ). Решающий матч сезона сыграли в Тампе (штат Флорида) на арене Рэймонд Джеймс Стэдиум. Бакканирс обыграли Чифс со счетом 31:9.

Легендарный квотербек Том Брэди, выступающий за Тампу-Бэй, признан самым ценным игроком матча. Перед матчем этот Супербоул называли битвой квотербэков — ветеран Брэди против 25-летнего Патрика Махоумса, который был признан MVP прошлого сезона и до обнародования контракта футболиста Лионеля Месси считался самым дорогим владельцем соглашения в истории спорта.

Фаворитом матча считали Канзас-Сити Чифс, а 25-летний Махоумс — наиболее вероятным кандидатом на роль игрока матча.

Для Тампы-Бэй это второй Супербоул в истории, до этого клуб побеждал в 2002 году. В активе Канзас-Сити Чифс две победы в финале НФЛ — 2020 и в 1969 годах.

Рекордсменом по количеству побед в Супербоуле является Питтсбург Стилерз и Нью-Ингленд Пэтриотс — по шесть побед.

Таким образом 43-трехлетний Том Брэди увеличил количество побед в Супербоуле до семи, ранее он выиграл шесть титулов с Нью-Инглэнд Пэтриотс. Всего Брэди участвовал в десяти финальных матчах НФЛ, что вместе с количеством побед является рекордным показателем.

Тампа-Бэй стала первой командой в истории НФЛ, которая сыграла Супербоул на домашнем стадионе. Из-за пандемии на 75-тысячной арене было около 25 тыс. зрителей, из которых 7,5 тыс. — это приглашенные работники медицинской сферы. Также в этом году в судейскую бригаду впервые вошла женщина — 47-летняя Сара Томас.

Это был 55-й Супербоул в истории. Впервые он состоялся в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении. Команда-победитель получает кубок имени Винса Ломбарди, который назвали в честь легендарного тренера, с которым Грин-Бэй Пэкерс выиграли два первых Супербоула (1966, 1967).