Тампа-Бей Баккенірс обіграли Канзас-Сіті Чіфс у Супербоулі – фінальному матчі Національної футбольної ліги (НФЛ). Вирішальний матчі сезону зіграли у Тампі (штат Флорида) на арені Реймонд Джеймс Стедіум. Баккенірс обіграли Чіфс з рахунком 31:9.

Легендарний квотербек Том Бреді, який виступає за Тампу-Бей, визнаний найціннішим гравцем матчу. Перед матчем цей Супербоул називали битвою квотербеків – ветеран Бреді проти 25-річного Патріка Махоумса, який був визнаний MVP минулого сезону та до оприлюднення контракту футболіста Ліонеля Мессі вважався найдорожчим власником угоди в історії спорту.

Фаворитом матчу вважали Канзас-Сіті Чіфс, а 25-річний Махоумс – найімовірнішим кандидатом на роль гравця матчу.

Для Тампи-Бей це другий Супербоул в історії, до цього клуб перемагав у 2002 році. В активі Канзас-Сіті Чіфс дві перемоги у фіналі НФЛ – у 2020 та у 1969 роках.

Рекордсменом за кількістю перемог у Супербоулі є Піттсбург Стілерз та Нью-Інгленд Петріотс – по шість перемог.

Таким чином 43-трирічний Том Бреді збільшив кількість перемог у Супербоулі до семи, раніше він виграв шість титулів із Нью-Інгленд Петріотс. Всього Бреді брав участь у десяти фінальних матчах НФЛ, що разом із кількістю перемог є рекордним показником.

Тампа-Бей стала першою командою в історії НФЛ, яка зіграла Супербоул на домашньому стадіоні. Через пандемію на 75-тисячній арені було близько 25 тис. глядачів, з яких 7,5 тис. – це запрошені працівники медичної сфери. Також цьогоріч до суддівської бригади вперше увійшла жінка – 47-річна Сара Томас.

Це був 55-й Супербоул в історії. Вперше він відбувся у 1966 році, коли Національна футбольна ліга та Американська футбольна ліга домовилися про об’єднання. Команда-переможець отримує кубок імені Вінса Ломбарді, який назвали на честь легендарного тренера, з яким Грін-Бей Пекерс виграли два перших Супербоули (1966, 1967).