Решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) доверили обслуживать 47-летней Саре Томас. Она станет первой женщиной в истории Супербоула, которая получила такое назначение.

Томас будет главным арбитром на линии и войдет в судейской бригады во главе с рефери Карлом Чефферсом.

Интересно, что она является первопроходцем в НФЛ среди женщин: в 2007 году Томас стала первой женщиной, которой доверили судить матчи студенческого футбола, а вскоре она отработала на боульной игре университетов Маршалла и Огайо. С тех пор, женщинам разрешили обслуживать матчи в Division I.

В 2015 году она стала первой женщиной, которая стала постоянным сотрудником НФЛ, а через два года уже работала на матче wild card раунда плей-офф НФЛ. В 2020 году она работала на матче плей-офф дивизионального раунда НФК между Миннесотой Вайкингс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

— Ее элитные выступления и стремление к совершенству обеспечили ей право быть судьей Супербоула. Поздравляем Сару с этим достижением, — сказал исполнительный вице-президент НФЛ с футбольных операций Трой Винсент.

Пока неизвестно, кто станет участником матча за Супербоул. В финалах конференций Грин-Бэй Пэкерс сыграет с Тампа-Бэй Баккэнирс, а действующие обладатели титула Канзас-Сити Чифс попытаются вырвать второй подряд финал у Баффало Биллс.

Это будет 55-й матч за звание сильнейшей команды НФЛ. Он состоится в городе Тампа, штат Флорида 7 февраля.

Победителями первого в истории Супербоул стала команда НФК Грин-Бэй Пэкерс, а зачастую трофей выигрывали команды Питтсбург Стилерс и Нью-Ингленд Пэтриотс — по шесть побед.

В 2020 году в финальном матче сезона НФЛ — Супербоуле победу одержали Канзас-Сити Чифс, обыграв Сан-Франциско Форти Найнерс. Для Канзас-Сити Чифс это вторая победа в Супербоуле в истории. Впервые они выиграли финальный матч НФЛ в 1969 году.