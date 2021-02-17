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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги

Исполнительный комитет УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги из-за пандемии коронавируса и изменения формата проведения матчей.

УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги

В частности, это произошло из-за ограничений на путешествия команд, которые затруднили организацию матчей. Таким образом два футбольных клуба сняли с турнира.

Комитет УЕФА и Ассоциация европейских клубов поддержали отмену розыгрыша. В УЕФА заявили, что первоочередно нужно подумать о здоровье молодых футболистов.

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В 2020 году исполком планировал отложить старт лиги, однако тогда этого не сделали. Со временем ввели новые противоэпидемические ограничения на территории Европы, которые усложнили организацию футбольных матчей.

Коваленко перешел в Аталанту

Украинский футболист Виктор Коваленко стал игроком итальянского клуба Аталанта. Таким образом он стал вторым украинцем в футбольном клубе.

Футболист мог перейти в Аталанту еще летом 2020 года, поскольку у Коваленко завершалось соглашение с Шахтером, но тогда этого не случилось.

Источник: УЕФА

Фото: Pixabay

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