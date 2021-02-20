Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзу на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Украинскую четверку в эстафете представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная.

На первом этапе гонки бежала Анастасия Меркушина. Она использовала один дополнительный патрон и передала эстафету на четвертой позиции.

Второй была Юлия Джима. Она использовала три дополнительных патрона и финишировала третьей.

На третьем этапе за Украину бежала Дарья Блашко. У нее был один дополнительный патрон и четвертая позиция эстафеты.

Елена Пидгрушная использовала два дополнительных патрона и финишировала на третьей итоговой строчке.

Бронзовую награду чемпионата мира украинки завоевывают третий год подряд.

Серебро чемпионата Европы по биатлону

В конце января спортсменка Анастасия Меркушина завоевала для Украины серебро чемпионата Европы по биатлону.

Она прошла индивидуальную гонку на дистанции 15 км с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах.

25-летняя украинка проиграла победительнице гонки полячке Монике Хойниш-Стареге 2,9 секунды. Третью ступень пьедестала заняла россиянка Лариса Куколина.

Источник: Минмолодежьспорт

Фото: Минмолодежьспорт