Українська Анастасія Меркушина стала срібним призером чемпіонату Європи з біатлону у Душниках-Здруй (Польща).

Вона пройшла індивідуальну гонку на дистанції 15 км з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах.

25-річна Меркушина програла переможниці гонки полячці Моніці Хойніш-Старензі 2,9 секунди. Третю сходинку п’єдесталу посіла росіянка Лариса Куколіна.

До квіткової церемонії нагородження також потрапила українка Ірина Петренко, яка подолала дистанцію без штрафних хвилин та посіла у підсумку п’яте місце.

До топ-10 потрапила ще одна українка Катерина Бех, яка фінішувала дев’ятою. Решта представниць України розташувалися на таких місцях: Віта Семеренко – одинадцята, Надія Бєлкіна – 23-я та Анна Кривонос – 45-а. Всього на старт вийшла 121 біатлоністка.

Джима завоювала срібло на етапі Кубку світу

Українка Юлія Джима виграла срібло в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці. Це перша медаль для України у поточному сезоні на етапі Кубка світу.

30-річна українка закрила всі 20 мішеней і стала єдиною, хто пройшов дистанцію без промахів.

Фото: biathlon.com.ua