Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзу на чемпіонаті світу в словенській Поклюці.

Українську четвірку в естафеті представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар’я Блашко та Олена Підгрушна.

На першому етапі гонки бігла Анастасія Меркушина. Вона використала один додатковий патрон і передала естафету на четвертій позиції.

Другою була Юлія Джима. Вона використала три додаткові патрони й фінішувала третьою.

На третьому етапі за Україну бігла Дар’я Блашко. У неї був один додатковий патрон і четверта позиція естафети.

Олена Підгрушна використала два додаткові патрони й фінішувала на третій підсумковій сходинці.

Бронзову нагороду чемпіонату світу українки виборюють третій рік поспіль.

Срібло чемпіонату Європи з біатлону

Наприкінці січня спортсменка Анастасія Меркушина здобула для України срібло чемпіонату Європи з біатлону.

Вона пройшла індивідуальну гонку на дистанції 15 км з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах.

25-річна українка програла переможниці гонки полячці Моніці Хойніш-Старезі 2,9 секунди. Третю сходинку п’єдесталу посіла росіянка Лариса Куколіна.

Джерело: Мінмолодьспорт

Фото: Мінмолодьспорт