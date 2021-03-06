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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Юлия Джима завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Юлия Джима

30-летняя украинка закрыла все десять мишеней и заняла второе место на пьедестале.

Джиму опередила только представительница Норвегии Тириль Экхофф, которой для золота не помешал промах во время первой стрельбы.

Замкнула тройку призеров итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци.

Все пять украинок, которые принимали участие в спринте, попали в зачетную зону. Блашко и Меркушина пробежали по одному штрафному кругу и заняли 16 и 22 строчки соответственно.

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А вот Пидгрушная и Семеренко на огневых рубежах ошибались чаще и расположились на 34 и 40 местах соответственно.

Все украинки получили право выступить в гонке преследования, которая состоится 7 марта.

В конце января Джима выиграла серебро в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антгольце.

Украинка закрыла все 20 мишеней и стала единственной, кто прошел дистанцию без промахов.

Фото: Depositphotos

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