Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль у спринті на восьмому етапі Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто.

30-річна українка закрила всі десять мішеней та посіла другу сходинку на п’єдесталі.

Джиму випередила лише представниця Норвегії Тіріль Екхофф, якій для золота не став на заваді промах під час першої стрільби.

Замкнула трійку призерів італійська біатлоністка Ліза Віттоцці.

Всі п’ять українок, котрі брали участь у спринті, потрапили до залікової зони. Блашко та Меркушина пробігли по одному штрафному колу та посіли 16 та 22 сходинки відповідно.

А ось Підгрушна та Семеренко на вогневих рубежах помилялися частіше і розташувалися на 34 та 40 місцях відповідно.

Всі українки отримали право виступити в гонці переслідування, яка відбудеться 7 березня.

Наприкінці січня Джима виграла срібло в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці.

Українка закрила всі 20 мішеней і стала єдиною, хто пройшов дистанцію без промахів.