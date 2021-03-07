На чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях в польском Торуне украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль, взяв с первой попытки высоту 2 метра.
В то же время она провалила все попытки взять высоту 2,07 м.
Другая украинка — Ирина Геращенко, которая прыгнула на 1,98 м, заняла второе место.
Серебряная медаль у Эллы Юннилы из Финляндии, которой покорилась высота в 1,96 м.
В феврале 2021 года Ярослава Магучих прыгнула на высоту 2,06 метра и установила национальный рекорд Украины на соревнованиях в помещении.
Такой результат она показала в городе Банска-Быстрица (Словакия).
Кроме того, Ярослава Магучих преодолела максимальную высоту в истории для атлеток в возрасте до 20 лет.
Источник: ЛАУ