На чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях в польском Торуне украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль, взяв с первой попытки высоту 2 метра.

В то же время она провалила все попытки взять высоту 2,07 м.

Другая украинка — Ирина Геращенко, которая прыгнула на 1,98 м, заняла второе место.

Серебряная медаль у Эллы Юннилы из Финляндии, которой покорилась высота в 1,96 м.

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В феврале 2021 года Ярослава Магучих прыгнула на высоту 2,06 метра и установила национальный рекорд Украины на соревнованиях в помещении.

Такой результат она показала в городе Банска-Быстрица (Словакия).

Кроме того, Ярослава Магучих преодолела максимальную высоту в истории для атлеток в возрасте до 20 лет.

Источник: ЛАУ