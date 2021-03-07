На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях у польському Торуні українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль, взявши з першої спроби висоту 2 метри.

Водночас вона провалила усі спроби взяти висоту 2,07 м.

Інша українка – Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98 м, посіла друге місце.

Срібна медаль у Елли Юнніли з Фінляндії, якій підкорилася висота у 1,96 м.

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У лютому 2021 року Ярослава Магучіх стрибнула на висоту 2,06 метра та встановила національний рекорд України на змаганнях у приміщенні.

Такий результат вона продемонструвала у місті Банська-Бистриця (Словаччина).

Крім того, Ярослава Магучіх подолала максимальну висоту в історії для атлеток віком до 20 років.

Джерело: ЛАУ