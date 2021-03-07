PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Валентина Летяк |

Українка Магучіх – найкраща у Європі зі стрибків у висоту

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях у польському Торуні українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль, взявши з першої спроби висоту 2 метри.

Ярослава Магучіх

Водночас вона провалила усі спроби взяти висоту 2,07 м.

Інша українка – Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98 м, посіла друге місце.

Срібна медаль у Елли Юнніли з Фінляндії, якій підкорилася висота у 1,96 м.

Читайте
Запальні танці від Магучіх та МакЛафлін в рамках челенджу у TikTok

У лютому 2021 року Ярослава Магучіх стрибнула на висоту 2,06 метра та встановила національний рекорд України на змаганнях у приміщенні.

Такий результат вона продемонструвала у місті Банська-Бистриця (Словаччина).

Крім того, Ярослава Магучіх подолала максимальну висоту в історії для атлеток віком до 20 років.

Джерело: ЛАУ

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка