На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях у польському Торуні українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль, взявши з першої спроби висоту 2 метри.
Водночас вона провалила усі спроби взяти висоту 2,07 м.
Інша українка – Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98 м, посіла друге місце.
Срібна медаль у Елли Юнніли з Фінляндії, якій підкорилася висота у 1,96 м.
У лютому 2021 року Ярослава Магучіх стрибнула на висоту 2,06 метра та встановила національний рекорд України на змаганнях у приміщенні.
Такий результат вона продемонструвала у місті Банська-Бистриця (Словаччина).
Крім того, Ярослава Магучіх подолала максимальну висоту в історії для атлеток віком до 20 років.
Джерело: ЛАУ