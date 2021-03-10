В 2021 году Украина впервые в истории проведет Чемпионат Европы по бадминтону. Это самый престижный турнир по такому виду спорта в Европе.

Евро 2021 по бадминтону пройдет во Дворце Спорта в Киеве с 27 апреля по 2 мая. Соревнования станут решающим этапом в отборе на Олимпиаду в Токио. В них примут участие около 250 спортсменов из 35 стран мира.

— С поддержкой государства и наших партнеров мы готовы провести Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве на высшем уровне, — заявил Алексей Днепров — президент Федерации бадминтона Украины.







250 участников из 35 стран: Украина впервые проведет Чемпионат Европы по бадминтону / 2 фотографии

Сборную Украины представят:

Артем Почтарев и Даниил Боснюк в мужской одиночной категории;

Мария Улитина, Наталья Войцех и Анна Михалькова в женской одиночной категории;

пары Глеб Бекетов — Михаил Махновський, Иван Дружченко — Александр Колесник в мужской парной категории;

пары Марина Ильинская — Елизавета Жаркая, Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова в женской парной категории;

Михаил Махновський — Анастасия Прозорова в смешанной парной категории.

Перед соревнованиями участники пройдут тесты на коронавирус. Сейчас о зрителях пока речь не идет, но есть вероятность, что их допустят к просмотру в небольшом количестве.

Чемпионат Европы по бадминтону должен был пройти в Киеве в 2020 году. Турнир планировали провести в апреле. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на следующий год.

Источник: Федерация бадминтона Украины