У 2021 році Україна вперше в історії проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону. Це найпрестижніший турнір з такого виду спорту у Європі.

Євро 2021 з бадмінтону пройде у Палаці Спорту у Києві з 27 квітня по 2 травня. Змагання стануть вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо. У них візьмуть участь близько 250 спортсменів з 35 країн світу.

– З підтримкою держави та наших партнерів ми готові провести Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві на найвищому рівні,– заявив Олексій Дніпров – президент Федерації бадмінтону України.







250 учасників з 35 країн: Україна вперше проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону / 2 фотографии

Збірну України представлять:

Артем Почтарьов та Данило Боснюк у чоловічій одиночній категорії;

Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова у жіночій одиночній категорії;

пари Гліб Бекетов – Михайло Махновський, Іван Дружченко – Олександр Колеснік у чоловічій парній категорії;

пари Марина Ільїнська – Єлизавета Жарка, Анастасія Прозорова та Валерія Рудакова у жіночій парній категорії;

Михайло Махновський – Анастасія Прозорова у змішаній парній категорії.

Перед змаганнями учасники пройдуть тести на коронавірус. Наразі про глядачів поки не йдеться, але є ймовірність, що їх допустять до перегляду у невеликій кількості.

Чемпіонат Європи з бадмінтону мав відбутися у Києві у 2020 році. Турнір планували провести у квітні. Однак через пандемію коронавірусу його перенесли на наступний рік.

Джерело: Федерація бадмінтону України