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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

250 учасників з 35 країн: Україна вперше проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону

У 2021 році Україна вперше в історії проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону. Це найпрестижніший турнір з такого виду спорту у Європі.

бадмінтон

Євро 2021 з бадмінтону пройде у Палаці Спорту у Києві з 27 квітня по 2 травня. Змагання стануть вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо. У них візьмуть участь близько 250 спортсменів з 35 країн світу.

– З підтримкою держави та наших партнерів ми готові провести Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві на найвищому рівні,– заявив Олексій Дніпров – президент Федерації бадмінтону України.

  • Чемпіонат Європи з бадмінтону в Україні
  • Чемпіонат Європи з бадмінтону в Україні
  • Чемпіонат Європи з бадмінтону в Україні
  • Чемпіонат Європи з бадмінтону в Україні
250 учасників з 35 країн: Україна вперше проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону / 2 фотографии
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Збірну України представлять:

  • Артем Почтарьов та Данило Боснюк у чоловічій одиночній категорії;
  • Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова у жіночій одиночній категорії;
  • пари Гліб Бекетов – Михайло Махновський, Іван Дружченко – Олександр Колеснік у чоловічій парній категорії;
  • пари Марина Ільїнська – Єлизавета Жарка, Анастасія Прозорова та Валерія Рудакова у жіночій парній категорії;
  • Михайло Махновський – Анастасія Прозорова у змішаній парній категорії.

Перед змаганнями учасники пройдуть тести на коронавірус. Наразі про глядачів поки не йдеться, але є ймовірність, що їх допустять до перегляду у невеликій кількості.

Чемпіонат Європи з бадмінтону мав відбутися у Києві у 2020 році. Турнір планували провести у квітні. Однак через пандемію коронавірусу його перенесли на наступний рік.

Джерело: Федерація бадмінтону України

Фото: Depositphotos

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