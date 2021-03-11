10 марта состоялся матч плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль — РБ Лейпциг.

Ливерпуль уверенно обыграл РБ Лейпциг и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Встреча прошла на нейтральном поле — на Пушкаш-Арена.

Счет: 2:0.

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Составы команд

Ливерпуль: Александр-Арнольд, Алиссон, Алькантара, Вейналдум, Жота, Кабак, Мане, Робертсон, Салах, Фабиньо, Филлипс.

СБ Лейпциг: Адамс, Гулачи, Забитцер, Кампли, Клостерманн, Мукиеле, Нкунку, Ольмо, Поульсен, Упамекано, Форсберг.

Первый тайм игры прошел спокойно: матч пришлось останавливать из-за повреждения игрока Ливерпуля Садио Мане, но после осмотра медиков он продолжил игру.

На 71-й минуте счет открыл Моххамед Салах.

Автором второго гола в ворота РБ Лейпциг стал Садио Мане, попав мячом в левый угол ворот.

Матч ПСЖ — Барселона

Также 10 марта на поле матча плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов встретились команды ПСЖ и Барселона.

Игра закончилась ничьей со счетом 1: 1. Таким образом в четвертьфинал Лиги чемпионов попал клуб ПСЖ.