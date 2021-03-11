10 березня відбувся матч плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – РБ Лейпциг.
Ліверпуль впевнено обіграв РБ Лейпциг і вийшов до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів.
Зустріч пройшла на нейтральному полі – на Пушкаш-Арена.
Рахунок: 2:0.
Стартові склади команд
Ліверпуль: Александер-Арнольд, Аліссон, Алькантара, Вейналдум, Жота, Кабак, Мане, Робертсон, Салах, Фабіньо, Філліпс.
РБ Лейпциг: Адамс, Гулачі, Забітцер, Камплі, Клостерманн, Мукіеле, Нкунку, Ольмо, Поульсен, Упамекано, Форсберг.
Перший тайм гри пройшов спокійно: матч довелося зупиняти через пошкодження гравця Ліверпуля Садіо Мане, але після огляду медиків він продовжив гру.
На 71-й хвилині рахунок відкрив Моххамед Салах.
Автором другого голу у ворота РБ Лейпциг став Садіо Мане, потрапивши м’ячем у лівий кут воріт.
Матч ПСЖ – Барселона
Також 10 березня на полі матчу плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися команди ПСЖ і Барселона.
Гра закінчилася нічиєю з рахунком 1:1. Таким чином до чвертьфіналу Ліги чемпіонів потрапив клуб ПСЖ.