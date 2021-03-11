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Факти / Спорт
Наташа Тарчевська |

Ліверпуль вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів, розгромивши РБ Лейпциг

10 березня відбувся матч плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – РБ Лейпциг.

Ліверпуль вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів, розгромивши РБ Лейпциг

Ліверпуль впевнено обіграв РБ Лейпциг і вийшов до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів.

Зустріч пройшла на нейтральному полі – на Пушкаш-Арена.

Рахунок: 2:0.

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Стартові склади команд

Ліверпуль: Александер-Арнольд, Аліссон, Алькантара, Вейналдум, Жота, Кабак, Мане, Робертсон, Салах, Фабіньо, Філліпс.

РБ Лейпциг: Адамс, Гулачі, Забітцер, Камплі, Клостерманн, Мукіеле, Нкунку, Ольмо, Поульсен, Упамекано, Форсберг.

Перший тайм гри пройшов спокійно: матч довелося зупиняти через пошкодження гравця Ліверпуля Садіо Мане, але після огляду медиків він продовжив гру.

На 71-й хвилині рахунок відкрив Моххамед Салах.

Автором другого голу у ворота РБ Лейпциг став Садіо Мане, потрапивши м’ячем у лівий кут воріт.

Матч ПСЖ – Барселона

Також 10 березня на полі матчу плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися команди ПСЖ і Барселона.

Гра закінчилася нічиєю з рахунком 1:1. Таким чином до чвертьфіналу Ліги чемпіонів потрапив клуб ПСЖ.

Фото: Getty Images

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