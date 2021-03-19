Он стал лучшим молодым гонщиком на Тур де Франс в 2005 году и выигрывал Джиро д’Италия. Еще дважды участвовал в Олимпийских играх.

Самый известный украинский велогонщик Ярослав Попович выступал в одной команде с легендарным Лэнсом Армстронгом, а сейчас является спортивным директором американской команды Trek-Segafredo.

В эксклюзивном интервью для Фактов ICTV Ярослав Попович рассказал, что нужно, чтобы создать профессиональную велокоманду в Украине, о выступлениях в паре с Армстронгом, своей семье и кого считает перспективными украинцами в велоспорте.

— Реально ли в Украине создать профессиональную велокоманду?

— Сейчас сложная ситуация во всем мире, поэтому проект временно приостановлен, очень многие компании пока бедствуют, сейчас это невозможно. Это моя цель и Андрея Гривко, нашего президента федерации велоспорта. Мы очень хотим создать собственную украинскую команду, это все в планах, в обработке, скажем.

— Чего не хватает вам, материальной базы, технической базы, денег или кадров?

— Денег, конечно, но все зависит от того, какой продукт мы хотим создать, какую сделать команду. Будет ли это чисто украинская команда или будем брать легионеров из других стран. Лет пять назад эта идея была на высоком уровне, пока лучше развивать школы в селах, городах, поощрять людей к велоспорту, выращивать детей — своих велогонщиков.

— Вы уже человек спортивного велобизнеса. Какова цена вопроса?

— Все зависит от уровня команды, можно сделать за $3-4 млн, можно за $15 млн, и за $50 млн.

Мы делали Украине хорошее имя

— Если бы вы не попали в свое время за границу, а остались в Украине, то таких достижений в велоспорте не было бы?

— Я думаю, что да. Я бы дошел до определенного уровня в Украине и так и закончил карьеру. Очень много иностранных команд того времени приглашали велогонщиков. Мы выступали на соревнованиях, нас видели, мы показывали хороший результат, делали Украине хорошее имя.

Сейчас я многим ребятам помогаю попасть в зарубежные клубы. Но сначала у меня все спрашивали: кто они, эти спортсмены, их результаты. Никто ничего не знал об украинцах. Однако за последние два года ситуация стремительно изменилась, и уже люди знают об украинцах, наших победах и достижениях.

— Расскажите о команде — Trek-Segofredo, где вы спортивный директор. Как они демонстрируют такие результаты?

— Во-первых, это система, можно сказать, у нас нет команды, поэтому мы не можем сравнивать такие вещи. А так в команде это очень большая ответственность, я уже пять лет работаю директором, первые два года я набирался опыта. Сначала меня ставили на соревнования невысокого уровня. Сейчас я поднимаюсь по карьерной лестнице, начинаю ездить на ответственные соревнования.

— Вы спортивный директор, вы постоянно организуете соревнования. Какая смета в год?

— Мы не платим как команда за переезды, за это платят организаторы соревнования. Наш бюджет в этом году €15-16 млн. И это у нас команда среднего уровня по бюджету. Есть команд пять с гораздо большим бюджетом.

У нас целая группа людей, 70 человек: а это зарплаты, три грузовых машины, три автобуса, микроавтобусы, автопарк из 20 машин, велосипеды и тому подобное.

— Такие огромные расходы, на чем же велокоманда зарабатывает? Как в США это все построено, где вы зарабатываете?

— У нас спонсором является производитель велосипедов, чем больше мы показываем функциональность велосипедов, чем больше наши ребята выигрывают, тем больше рекламируем марку велосипеда и их продают лучше. У нас первый титульный спонсор Trek — производитель велосипедов, второй итальянский производитель кофе Segafredo.

Когда-то, лет 15 назад нашим спонсором команды был Discovery Channel. Руководство сказало, что лучшая реклама, которую они делали в своей жизни — это быть спонсором команды, потому что по сравнению с тем, что платится за рекламу, это небольшие деньги. По исследованиям они зарабатывают больше и отбивают больше. Это очень классная бизнес-модель.

— Кто сейчас из украинцев выступает на международной арене? Мы знаем Анну Соловей — это, наверное, самая известная велогонщица Украины.

— На самом высоком уровне команд есть только один — Марк Падун, он в команде ОАЭ, поэтому многие ребята не в pro-туре, а в любительских командах, надеюсь, скоро будут уже в профессиональных командах. Через один-два года. Я хочу взять украинца к себе в команду.

— А не будет ли это рассматриваться как свой своего тянет?

— Это нормально, наш менеджмент команды предлагает новые возможности и в конце каждого года рассматривает вопрос о привлечении новых кадров. Каждый тренер может смотреть в своей стране ребят для будущих рекомендаций, чтобы привлечь в команду. Есть тренер, работающий с молодежью, который ездит на просмотры, ищет кадры, уже спрашивали о нашем Паращуке.

У меня есть номер Армстронга, но я не был его другом

— Вы выступали рядом с Лэнсом Армстронгом. Что вы можете сказать об этом велосипедисте? Как вы с ним сотрудничали?

— Легко, потому что я был молод, я ни о чем не думал, я просто крутил педали как можно скорее. Когда я попал в эту команду, мне было 25 лет, я был до этого три года в профессионалах, но в очень-очень маленькой команде. Для меня это было как в футболе: сначала был в команде Львова, а затем попал в Барселону. Это было вау!

— То есть было все равно с кем, главное там?

— Да, я работал с ними три года, затем перешел в бельгийскую команду, затем вернулся в команду, где тренировал Йохан Брюнель — это ментор Армстронга. Я понял, что это за школа, это большая организация. Как там все правильно.

— Вы работали с Лэнсом и на Лэнса в команде. В чем заключалась ваша работа? Как близко вы были к нему? Насколько его победы могут быть и вашими?

— Говорят… так и есть. Без команды ты ничего не можешь сделать. Я всегда радуюсь победам моей команды или друга. Потому что ты знаешь, что ты что-то дал, ты его подвез, подождал, привез поесть, попить, защищаешь от ветра. Я был близок к Армстронгу, его рост как у меня. Мой велосипед ему подходил, я ездил на таком же седле, как у него. Если у него происходила поломка или проблемы с велосипедом, то я должен был ему отдать свой велосипед.

— Были случаи, когда приходилось помогать ему колесами?

— Колесами — да, велосипед не отдавал никогда. У нас всегда есть техническая машина, которая помогает. Колеса передавали, это было нормальным, а когда падал или когда останавливался, то я помогал сесть или встать.

— Какие сейчас ваши отношения с Лэнсом? Я понимаю, что он немножко отошел от публичности после скандала с допингом.

— Он бегает марафоны, ездит на велосипеде, ведет свой подкаст, комментирует, обсуждает все топовые соревнования, зарабатывает деньги таким образом. Говорят часто, что я был ему близким другом, но я не был другом, у нас большая разница в возрасте. Уровень жизни очень разный: когда я только попал в профессионалы, у него уже был свой самолет.

Он жил в Америке, я ездил с ним порой на сборы, но дружеских отношений у нас не было, у нас отношения были — я подчиненный, работаю на него. У меня есть его номер телефона, он знает, кто я такой, и если мне что-то надо, когда друзья просят какой-то автограф, видео, то я могу его легко об этом попросить.

Своего первого сына я почти не видел

— Вы считаете себя обеспеченным человеком?

— Да, мне много не надо — главное поесть и чтобы здоровье было хорошее.

— Это то, что вы заработали, будучи еще спортсменом, или сейчас у вас хорошие состояние?

— Нет, я нормально зарабатываю, чтобы хорошо жить, чтобы поехать на отдых и не смотреть на цены в супермаркете, ходить в ресторан, когда хочу. А за свою карьеру я заработал на дом в Италии.

— Что это за дом? С кем вы живете? И как вы живете на две страны? На два континента?

— Дом хороший, красивый, в Тоскане. Живу с женой, маленькой дочкой — ей три года, ждем пополнения на днях. Думаю, через 1-2 недели, может сегодня, может сейчас. Будет мальчик. Жена украинка. Живем хорошо, поскольку много путешествую, то мне их не хватает очень.

— Жена чем занимается? Чем будут заниматься ваши дети? Пойдут они в велоспорт? Как вы считаете?

— Жена сейчас в декрете, она работала в магазине в Италии, сейчас хочет заниматься модой, ей очень нравится работать байером, покупает брендовые вещи и отправляет в Украину. Дети что захотят, то пусть делают.

У меня еще есть старший сын, ему 14 лет, он живет с моей первой женой, я никогда его не заставлял ездить на велосипеде. Поэтому пусть выбирает сам, футбол или каратэ. Я не такой человек, что буду заставлять делать то же, что я делал.

— Как вы организуете свой досуг? Вы очень много путешествуете, как удается отдыхать?

— Мой отдых — это проводить время с ребенком. Своего первого сына я практически не видел, потом мы развелись с женой и они уехали жить отдельно, поэтому можно сказать, что я не знаю, что такое быть отцом, сейчас я наверстую то, что пропустил 14 лет назад. Сейчас я провожу время только с ребенком и семьей. Этим летом сделали такое турне Италией, по местам, где я никогда не был или был по работе, где ты и так ничего не видишь.

— Какие у вас есть амбициозные планы для реализации?

— Я живу каждым днем, радуюсь каждому дню том, потому что ты не знаешь, что может произойти. В мире, в котором мы живем, если ты будешь так сильно все планировать, а в результате оно не произойдет, тебе будет еще хуже от этой мысли. Поэтому я всегда живу одним днем ​​с головой, наслаждаюсь, провожу свое время с женой и ребенком. А амбициозные есть еще по работе планы — сделать так, чтобы наши ребята, наша команда побеждали больше. Это главный мой приоритет в работе. Ну и в Украине тоже.

Также Факты ICTV предлагают интервью с Максимом Левицким — бывшим голкипером Таврии и французского Сент-Этьена и сборной Украины.