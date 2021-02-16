Не сыграл с Каспаровым по причине, как мне казалось, сговора — Руслан Пономарев

Он стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат, обыграв в финале другого украинца Василия Иванчука. Это достижение Руслану Пономареву покорилось в 2002 году. Еще он дважды побеждал на шахматных Олимпиадах, а также выиграл множество международных турниров.

Потеряв титул чемпиона мира, Пономарев дошел до финального этапа мирового Кубка, но уступил там Рустаму Касимджанову. В 2009 году снова дошел до финала, но в решающей стадии проиграл Борису Гельфанду.

В эксклюзивном интервью для Фактов ICTV Руслан Пономарев рассказал, как стал вундеркиндом в 18 лет, о жизни в Испании, каким бывает допинг в шахматах, своей семье и сериале Ход королевы.

— В 18 лет вы разорвали мир шахмат. Как это быть вундеркиндом?

— Я не очень люблю, когда мне говорят — вундеркинд. Мне повезло, что я попал в краматорскую школу, там была постоянная конкуренция между детьми, а у меня как-то получалось немного лучше, чем у других. Это наверняка не только в спорте так. Когда пошел в школу, конечно, было немного трудно, другое отношение. Мои сверстники играют в футбол, ездят на велосипеде, а у меня были немного другие интересы. Было труднее налаживать социальные контакты. Например, познакомиться с девушкой.

— Самый молодой чемпион мира по шахматам — насколько трудно было выдержать такое давление в 18 лет? Были ли психологические или физические срывы?

— Честно говоря, для меня самого это было неожиданно. Потому что на том чемпионате, где я выиграл, я не был фаворитом. Как-то играл, играл и доигрался. После того, как я стал чемпионом, мне было трудно адаптироваться в этой новой роли, хотелось продолжать играть и показывать результаты.

Было очень приятно, когда мы с Иванчуком вышли в финал. Помню новогоднее поздравление второго президента Леонида Кучмы, он сказал, что в следующем году чемпион мира по шахматам точно будет из Украины. Это было очень приятно осознавать, что оба финалиста — украинцы.

Сейчас происходит шахматный упадок

— Какая самая успешная партия за всю вашу карьеру?

— Наверное, наиболее успешным был чемпионат с Иванчуком, когда я стал чемпионом мира. Шахматы меняются. Когда я играл, были другие подходы к подготовке, меньше информации. Я смотрю свои партии и могу сказать, что я начал играть лучше, чем в 2002 году, но и мои противники выросли. Когда мне было 10-12 лет, я учился на литературе: Анатолия Карпова, Гарри Каспарова, Ефима Геллера и Леонида Штейна.

— В свое время была идея сделать объединительный турнир, где должен был состояться поединок Каспарова с Понамаревым. Почему этого не произошло?

— Честно говоря, мне не очень хотелось играть в Ялте, я не понимал, почему я должен играть с Каспаровым, если призовой фонд будет предоставлять Украина, это же наши деньги. Лучше, чтобы была какая-то нейтральная территория и кто-то другой давал деньги. На матче было три судьи, я хотел, чтобы один судья был русскоязычным, поскольку в то время на английском мне было немного трудно общаться.

Еще был выбор играть со зрителями или без, и я сказал, что лучше со зрителями. Это были маленькие нюансы, но на меня давило то, что Украина проводит матч в Ялте, а как проводить матч диктует FIDE. И мне казалось, что изначально там был какой-то сговор между Илюмжиновым и Каспаровым, в том плане, что FIDE поддерживало в любом вопросе больше Каспарова. Я был молод, возможно, имел более революционные настроения.

— За турнирами в Москве и Линаресе следили абсолютно все, и шахматы тогда стали очень популярными.

— Стали, но сейчас, я бы сказал, — шахматный упадок. Молодых талантов мало, знаю только в Киеве Кирилла Шевченко. В Краматорске такой школы, как была раньше, уже нет. Многие наши молодые шахматисты имеют выбор: делать профессиональную шахматную карьеру или ехать учиться в Штаты.

— Чего не хватает сейчас Украине, что было в начале 2000-х — конце 90-х и чего сейчас нет?

— Я бы сказал, что все шло по инерции. Шахматисты с моей краматорской школы продолжали играть, но новых не видно. Много факторов. Нет турниров в Украине, где могут играть молодые шахматисты. Шахматы все же не олимпийский вид спорта, поэтому меньше приоритета в его развитии. Я не могу жаловаться на свою карьеру, у меня в принципе все получилось. Чемпионом мира уже был, возможно, нет такой мотивации, чтобы искать и привлекать молодые таланты, это постоянная работа. Если смены поколений не будет, то будем только вспоминать, что где-то когда-то было.

Иванчуку предлагали роль Багрова в сериале Ход королевы

— Недавно вышел сериал Ход королевы, который наделал много шума. Удалось ли посмотреть, и каково ваше отношение к таким развлекательным проектам?

— Сейчас профессиональных шахмат нет, потому что турниров уже нет около года. И да, шахматы стали более развлекательным элементом. Считаю, что карантин когда-то закончится, и мы снова вернемся к нормальной жизни, но шахматы действительно могут быть интересными.

Даже после этого фильма меня начали спрашивать о шахматах, люди стали больше заниматься. Честно говоря, я смотрел только первую серию, у меня двое детей, поэтому нет времени. Я знаю, что Гарри Каспаров консультировал, и даже была идея Василия Иванчука предложить на роль советского шахматиста Багрова, кажется, но что-то там не получилось.

— К вам обращались по поводу этого фильма?

— Ко мне нет. Дело в том, что во многих лентах о шахматах, порой не очень правильно расставляют шахматы, а в этом фильме показывали партии, которые действительно были сыграны. Здесь шахматная составляющая была очень хорошо сделана. Я просто не смотрел художественную составляющую, я видел, что главная героиня принимала таблетки, и у нее были галлюцинации, но в шахматном мире все немного не так. Если начнешь какие-то таблетки принимать, то это, наоборот, будет мешать. Возможно, одну партию ты сыграешь хорошо, но на мозг это плохо повлияет.

— То есть допинг вы не используете?

— Допинг есть, но он другой. Допинг — это помощь компьютера. Это как шпионское оборудование, кто-то держит маленький микрофон в ухе, а профессор подсказывает какой-то ход. А фильм, по-моему, скорее из эпохи Фишера, это больше 1960-1970-е годы, когда было противостояние СССР и США. Было интересно, что они взяли женский характер, а не мужской. Возможно, я как шахматист иначе смотрю на такие фильмы, потому что анализирую каждый ход. Интересно, как чувствуют такие фильмы люди, которые в шахматы совсем никогда не играли.

В Испании читаю интернет-издания на украинском языке

— Вы уже много лет живете в Испании, почему именно там? Расскажите о своей семье.

— В 2007 году я принимал участие в шахматном турнире в Витории, там я познакомился со своей будущей женой. Она работала переводчиком на турнире. Она тогда еще вообще не знала русского языка, только немного практиковалось. Начали общаться, и так получилось, что переехал в Испанию.

Последний раз был в Украине еще на праздновании прошлого нового года, когда еще была возможность путешествовать. Вакцинация уже началась, поэтому надеюсь, что скоро будет возможность или мне приехать к родителям, или чтобы они приехали к нам, потому что у нас родилась вторая дочь, а они ее еще не видели.

— Все же, почему вы решили осесть именно в Испании, чем вы там занимаетесь?

— Потому что жена из Испании. Она работает здесь переводчиком, еще у нее есть музыкальная группа, в котором она поет, у нее очень много интересов. А для меня если есть рядом аэропорт — замечательно. В любой момент могу поехать на шахматный турнир. Украины не хватает. Здесь, в Испании, читаю интернет-издания на украинском языке, чтобы совсем не забыть язык. Когда бываю в Киеве, покупаю книги на украинском, чтобы здесь почитать. Мне нравится, что на украинском можно купить книги дешевле, чем на русском.

Если кто-то едет в Испанию, то я прошу привезти мне книги на украинском языке. Кто-то любит читать электронные книги, а я люблю бумажные, возможно потому, что родители так научили. В Испании все же занимаюсь шахматами. Уже меньше концентрируюсь на своей профессиональной карьере, а больше на тренерстве. Делаю такой более развлекательный контент, провожу матчи онлайн.

— Расскажите о своих детях, мы знаем, что у вас их двое, одному четыре с половиной года и второму 10 недель.

— Старшего зовут Ярослав, не испанское имя. Сначала было трудно для испанцев, но они привыкли. Мы с ним несколько раз приезжали в Киев. Моя жена была во Львове, Мукачево, Киеве. Сыну немного трудно, потому что много языков, украинскому я его пока не учу, поскольку жена его не знает. Она, может, и понимает некоторые слова, но она переводчик русско-испано-английский. Русский он тоже пока плохо знает, но интересуется некоторыми словами. Книги читаем вместе, и мультфильмы ему нравятся.

У нас была дискуссия как назвать дочь, жена хотела какое-то баскское имя дать, но Ярослав захотел чтобы была Сильвия. Он назвал ее Сильвия.

— Чем вы занимаетесь в Испании?

— В Испании гендерное равенство, и мне, прежде всего, хочется проводить больше времени с детьми. Мамам дают четыре месяца отпуска, а мне дали два месяца, 84 дня.

Сейчас планирую организовать шахматные мастер-классы. Немного трудно концентрироваться, спишь сейчас мало, мало свободного времени, но адаптируешься. Где-то в феврале буду проводить шахматные мастер-классы онлайн через Zoom.

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