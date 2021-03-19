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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

CAS принял решение по матчу Швейцария — Украина

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА относительно отмененного матча Лиги наций сезона-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года.

Сборная Украины

Суд подтвердил решение УЕФА присудить сборной Украины 0:3 в матче со Швейцарией.

— CAS отклонил апелляцию УАФ против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации, и подтвердил решение, принятое УЕФА от 25 ноября 2020 года.

В материалах нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ, — Ред.) бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от Covid-19. Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине.

— Любая национальная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а является еще одной случайной жертвой пандемии Covid-19, — говорится в постановлении CAS.

Решение по матчу Швейцария — Украина — CAS отклонил апелляцию УАФ

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