Врач швейцарского кантона Роджер Харстролл принял решение отправить сборную Украины на карантин после положительных тестов на коронавирус Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова.

Таким образом, ранее запланированная игра между Швейцарией и Украиной в шестом туре элитного дивизиона Лиги нация, вероятнее всего, не состоится 17 ноября в Люцерне.

Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Окончательное решение о целесообразности проведения матча теперь лежит на УЕФА.

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Украинская сторона и УЕФА до последнего настаивали на проведении матча сегодня, однако успеха в этом вопросе, очевидно, не удастся достичь.

По информации швейцарского издания Blick, что Украина хочет предложить перенести встречу на сутки, чтобы успеть привезти игроков молодежных сборных U21 или U20. Также есть вероятность, что результат матча определит жребий.

Однако, касательно участия исполнителей U-21 и U-20 есть небольшая проблема, ведь сегодня молодежная сборная играет матч квалификации к Евро против сверстников из Северной Ирландии, а команда U-20 комплектуется только под чемпионат мира.

Источник: Федерация футбола Швейцарии