Рішення по матчу Швейцарія – Україна – CAS відхилив апеляцію УАФ

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив у силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй сезону-2020/2021 між Швейцарією та Україною, який мав відбутися 17 листопада 2020 року.

Суд підтвердив рішення УЄФА присудити збірній України 0:3 у матчі зі Швейцарією.

— CAS відхилив апеляцію УАФ проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації, та підтвердив рішення, ухвалене УЄФА від 25 листопада 2020 року.

У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (УАФ, – Ред.) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від Covid-19. Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв’язку з їхнім рішенням про карантин.

— Будь-яка національна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії Covid-19, – йдеться в ухвалі CAS.

Спортивний арбітражний суд дійшов до висновку, що правила, викладені у циркулярах УЄФА, були правильно витлумачені і застосовані апеляційною комісією УЄФА, коли вона ухвалювала рішення, що через відсутність реальних варіантів зміни розкладу, УАФ повинна була нести відповідальність за те, що матч не відбувся.

Матч Швейцарія – Україна мав відбутися 17 листопада на Свісспорарені у Люцерні, але його скасували після рішення лікаря Хастролла відправити збірну України на карантин.

УЄФА під час онлайн-засідання, яке відбулося 25 листопада, ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Джерело: CAS