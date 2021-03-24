Незалежний комітет з етики визнав колишнього боса ФІФА Йозефа Блаттера винним в численних порушеннях кодексу етики організації (FCE). Також визнали винним колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке.

Обидва функціонери відсторонені від будь-якої футбольної діяльності на шість років та вісім місяців.

Також 85-річний Блаттер та 60-річний Вальке мають сплатити штраф у розмірі 1 млн швейцарських франків ($1,069 млн).

У рішенні суду зазначається, що обидва фігуранти порушили ст. 15 FCE (обов’язок дотримуватися закону), ст. 19 (конфлікт інтересів) та ст. 20 (отримання подарунків тощо). Вальке також визнаний винним у зловживанні службовим становищем за ст. 25.

Щодо Блаттера та Вальке продовжують діяти попередні заборони, що були накладені незалежним комітетом з етики у 2015 і 2016 роках.

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Нові санкції наберуть чинності лише після закінчення термінів дії попередніх обмежень — 8 жовтня 2021 року для Блаттера та 8 жовтня 2025 року для Вальке.

Блаттер очолював Міжнародну федерацію футболу з 1998 по 2015 рік. Він покинув посаду через корупційний скандал. Наприкінці лютого 2016 року наступником Блаттера на посаді став Джанні Інфантіно.

У липні 2020 року прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу проти чинного боса ФІФА Джанні Інфантіно.

Обвинувачення, висунуті проти Інфантіно, стосуються зловживання службовим становищем, порушення службової таємниці, надання допомоги правопорушникам та підбурювання до цих діянь.