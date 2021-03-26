26 марта 2021 Кабинет министров Украины взял под контроль организацию Чемпионата Европы по бадминтону.
Кабмин издал распоряжение (№242-р) о создании Организационного комитета и утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Украине Чемпионата Европы по бадминтону.
Напомним, что 28-й Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Киевском Дворце Спорта 27 апреля — 2 мая 2021.
В Украине этот турнир состоится впервые. В нем примут участие более 200 спортсменов со всей Европы.
Согласно распоряжению, сопредседателями Оргкомитета назначены заместитель Министра молодежи и спорта Нина Уманец и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.
Также в Оргкомитет вошли представители НОК Украины, министерств и ведомств, центральных органов исполнительной власти, КГГА.
Каждое из подразделений Оргкомитета получило план действий и сроки выполнения задач.
Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отметил, что благодаря поддержке властей и партнеров Украина готова провести лучший Чемпионат Европы по бадминтону за все времена.
Источник: Федерация бадминтона Украины, Кабмин