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Факты / Спорт
Олександра Ватаманюк |

Кабмин взял под контроль организацию Чемпионата Европы по бадминтону

26 марта 2021 Кабинет министров Украины взял под контроль организацию Чемпионата Европы по бадминтону.

badminton

Кабмин издал распоряжение (№242-р) о создании Организационного комитета и утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Украине Чемпионата Европы по бадминтону.

Напомним, что 28-й Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Киевском Дворце Спорта 27 апреля — 2 мая 2021.

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В Украине этот турнир состоится впервые. В нем примут участие более 200 спортсменов со всей Европы.

Согласно распоряжению, сопредседателями Оргкомитета назначены заместитель Министра молодежи и спорта Нина Уманец и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

бадмінтон

Также в Оргкомитет вошли представители НОК Украины, министерств и ведомств, центральных органов исполнительной власти, КГГА.

Каждое из подразделений Оргкомитета получило план действий и сроки выполнения задач.

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отметил, что благодаря поддержке властей и партнеров Украина готова провести лучший Чемпионат Европы по бадминтону за все времена.

 

Источник: Федерация бадминтона Украины, Кабмин

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