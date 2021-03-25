11 медалей и 3 золота: победа украинских бадминтонистов на турнире в Польше

В Польше украинские бадминтонисты получили 11 медалей на молодежном турнире до 17-ти лет. Среди них три золота, два из которых на счету Евгении Кантемир. Интересно, что в финале женской одиночки встретились сразу два украинки.

В апреле Киев впервые в истории будет принимать Чемпионат Европы по бадминтону — одному из самых престижных турниров в Европе.

Соревнования пройдут с 27 апреля по 2 мая в крупнейшем крытом спортивно-зрелищном сооружении Украины — во Дворце спорта. Чемпионат станет решающим этапом в отборе на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио.

На другом ведущем международном турнире Ол Инглэнд Оупен с призовым фондом $850 тыс. действующий чемпион Виктор Аксельсен из Дании в финале сенсационно проиграл Ли Зи Джиа.

22-летний малазиец неожиданно вырвал первый сет 30:29. Аксельсен отыгрался во втором 22:20, но был раздавлен в заключительном 21:9. Это уже второй крупный титул Ли Зи Джиа в карьере. Три года назад он выиграл турнир в Китае.

Чемпионат Европы по бадминтону

Впервые в истории Украина проведет один из самых престижных турниров Европы — Чемпионат Европы по бадминтону, который пройдет с 27 апреля по 2 мая в Киеве. Соревнования станут решающими в отборе спортсменов на Олимпийские игры в Токио.

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отмечает, что эти соревнования пройдут на самом высоком уровне, ведь будут играть лучшие бадминтонисты со всего мира.

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