26 березня 2021 року Кабінет міністрів України взяв під контроль організацію Чемпіонату Європи з бадмінтону.

Кабмін видав розпорядження (№242-р) про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з бадмінтону.

Нагадаємо, що 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону проходитиме у Київському Палаці Спорту 27 квітня — 2 травня 2021 року.

В Україні цей турнір відбудеться вперше. У ньому візьмуть участь понад 200 спортсменів з усієї Європи.

Згідно з розпорядженням, співголовами Оргкомітету призначені заступник Міністра молоді та спорту Ніна Уманець та президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Також до Оргкомітету увійшли представники НОК України, міністерств та відомств, центральних органів виконавчої влади, КМДА.

Кожен з підрозділів Оргкомітету отримав план дій та терміни виконання задач.

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що завдяки підтримці влади та партнерів Україна готова провести найкращий Чемпіонат Європи з бадмінтону за усі часи.

Джерело: Федерація бадмінтону України, Кабмін