Украина впервые в истории в 2021 году проведет один из самых престижных турниров в мире — в столице пройдет чемпионат Европы по бадминтону.

Планируется, что соревнования пройдут с 27 апреля по 2 мая на крупнейшей крытой спортивно-зрелищной арене Украины — во Дворце спорта в Киеве. Именно этот чемпионат станет решающим этапом в отборе на Олимпиаду в Токио.

Факты ICTV пообщались с президентом Федерации бадминтона Украины Алексеем Днепровым, который поделился своими ожиданиями относительно мероприятия и рассказал, кто из украинских спортсменов примет участие в чемпионате.

В частности, Днепров отметил, что в федерации настаивали на проведении соревнований именно в столице и вариантов относительно других мест не рассматривали.

— Европейская Конфедерация бадминтона и наша федерация очень хотели провести этот чемпионат, мы очень долго боролись за него. Конечно, мы хотели провести чемпионат в Киеве, в Украине. Со своей стороны мы настаивали на проведении мероприятия именно в Киеве, мы даже высказывали предложение провести соревнования совместно с Конгрессом Европейской Конфедерации бадминтона, если бы позволяла карантинная ситуация. Для нас других вариантов не было — только в Украине, — рассказал Днепров.

Он отметил, что в этом году немного сложнее организовывать чемпионат, поскольку нужно обеспечить соблюдение всех противоэпидемических карантинных мероприятий.

— Стало сложнее, поскольку мы должны обеспечивать все ограничительные карантинные мероприятия. Мы должны больше людей привлекать к контролю за соблюдением ограничительных мер. Однако я уверен в том, что мы все решим и проведем лучший Чемпионат Европы за всю историю, — поделился Днепров.

Вместе с тем президент федерации уверен, что чемпионат будет необычайно зрелищным, поскольку в соревнованиях будут играть лучшие спортсмены Европы.

— Чемпионат будет мощным, поскольку это последний турнир перед Олимпийскими играми в Токио, и все лучшие бадминтонисты Европейского континента будут пытаться попасть на этот чемпионат. Сейчас мы уже имеем подтверждение участников из 31 страны Европы. Надеюсь, что их будет больше на нашем чемпионате, — рассказал Днепров.

Также он рассказал, кто именно примет участие в Чемпионате Европы по бадминтону среди украинцев. Президент федерации уверяет, что украинцы — очень талантливые.

— Мы завоевали право участия во всех пяти категориях Чемпионата Европы: мужская одиночка, женская одиночка, мужская пара, женская пара и микс.

Кроме того, Европейская Конфедерация бадминтона дает право участия спортсменам из Украины без квалификации. Двое молодых спортсменов — это Даниил Боснюк из Днепра и Анна Михалькова из Харькова — примут участие вне квалификации в мужской и женской одиночке.

— Из тех, кто прошел квалификацию в мужской одиночке: — Артем Почтарев — первая ракетка Украины, Мария Улитина — первая ракетка в женской одиночке, а из микса — это Михаил Махновский — Анастасия Прозорова. Соответственно, мы будем полностью представлены на чемпионате Европы, — сказал он.

Также в мужской парной категории Украину на Чемпионате будут представлять Глеб Бекетов — Михаил Махновский и Иван Дружченко — Александр Колесник.

В женской парной категории это будут Марина Ильинская — Елизавета Жаркая, Анастасия Прозорова — Валерия Рудакова, Полина Бугрова — Мария Столяренко. А в смешанной парной категории Михаил Махновский — Анастасия Прозорова.

Днепров отметил, что весь год федерация работала и учла все нюансы относительно ситуации, которая сложилась в мире из-за пандемии коронавируса. По его словам, они стремятся провести лучший чемпионат.

— Действительно, мы работали, проводили работу над ошибками, учитывали все нюансы, адаптировались к сегодняшним реалиям, и этот год точно пошел нам на пользу. Мы хотим сделать лучший чемпионат за всю историю их проведения, — отметил он.

Чемпионат Европы по бадминтону

В 2021 году Украина впервые в истории проведет Чемпионат Европы по бадминтону, соревнования пройдут в столичном Дворце спорта с 27 апреля по 2 мая.

Из-за пандемии Covid-19 в проведение чемпионата внесли определенные коррективы. В частности, все бадминтонисты обязаны проходить тесты на коронавирус. Также из-за пандемии могут ограничить присутствие зрителей, которые смогут вживую поболеть за своих любимых спортсменов.

Однако организаторы Чемпионата Европы по бадминтону уверяют, что в 2021 году состоится одно из лучших соревнований, а также подчеркивают, что участвовать в нем будут сильнейшие бадминтонисты Европы.

Фото: Федерация бадминтона Украины