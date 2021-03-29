Україна вперше в історії у 2021 році проведе один з найпрестижніших турнірів у світі – у столиці відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону.

Планується, що змагання відбудуться з 27 квітня до 2 травня на найбільшій критій спортивно-видовищній арені України – у Палаці спорту в Києві. Саме цей чемпіонат стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо.

Факти ICTV поспілкувалися з президентом Федерації бадмінтону України Олексієм Дніпровим, який поділився своїми очікуваннями щодо заходу та розповів, хто з українських спортсменів візьме участь у чемпіонаті.

Зокрема Дніпров зазначив, що у федерації наполягали на проведенні змагань саме у столиці та варіантів щодо інших місць не розглядали.

– Європейська Конфедерація бадмінтону і наша федерація дуже хотіли провести цей чемпіонат, ми дуже довго боролися за нього. Безумовно, ми хотіли провести чемпіонат у Києві, в Україні. Зі своєї сторони ми наполягали на проведенні заходу саме у Києві, ми навіть висловлювали пропозицію провести змагання спільно з Конгресом Європейської Конфедерації бадмінтону, якби дозволяла карантинна ситуація. Для нас інших варіантів не було – лише в Україні, – розповів Дніпров.

Він зазначив, що цього року трохи складніше організовувати чемпіонат, оскільки потрібно забезпечити дотримання всіх протиепідемічних карантинних заходів.

– Стало складніше, оскільки ми маємо забезпечувати всі обмежувальні карантинні заходи. Ми мусимо залучили більше людей для контролю за дотриманням обмежувальних заходів. Однак я впевнений в тому, що ми все вирішимо та проведемо найкращий чемпіонат Європи за всю історію, – поділився Дніпров.

Водночас президент федерації впевнений, що чемпіонат буде надзвичайно видовищним, оскільки у змаганнях візьмуть участь найкращі спортсмени Європи.

– Чемпіонат буде потужним, оскільки це останній турнір перед Олімпійськими іграми в Токіо, і всі найкращі бадмінтоністи Європейського континенту намагатимуться потрапити на нього. Наразі ми вже маємо підтвердження учасників із 31 країни Європи, сподіваюсь, що їх буде більше на нашому чемпіонаті, – зазначив Дніпров.

Також він розповів, хто саме візьме участь у чемпіонаті Європи з бадмінтону серед українців. Президент федерації запевняє, що українці – дуже талановиті.

⁃ Ми вибороли право участі в усіх п’яти категоріях чемпіонату Європи: чоловіча одиночка, жіноча одиночка, чоловіча пара, жіноча пара та мікс.

Крім того, Європейська Конфедерація бадмінтону дає право участі для спортсменів з України без кваліфікації. Двоє молодих спортсменів – Данило Боснюк із Дніпра та Анна Міхалькова з Харкова – візьмуть участь поза кваліфікацією у чоловічій та жіночій одиночці.

– З тих, хто пройшов кваліфікацію в чоловічій одиночці: – Артем Почтарьов – перша ракетка України. Марія Улітіна – перша ракетка в жіночій одиночці, а з міксу – це Михайло Махновський – Анастасія Прозорова. Відповідно, ми будемо повністю представлені на чемпіонаті Європи, – сказав він.

Також у чоловічій парній категорії Україну на Чемпіонаті представлятимуть Гліб Бекетов – Михайло Махновський та Іван Дружченко – Олександр Колеснік.

У жіночій парній категорії це будуть Марина Ільїнська – Єлизавета Жарка, Анастасія Прозорова – Валерія Рудакова, Поліна Бугрова – Марія Столяренко. А у змішаній парній категорії Михайло Махновський – Анастасія Прозорова.

Дніпров зазначив, що весь рік федерація працювала та врахувала всі нюанси щодо ситуації, яка склалася у світі через пандемію коронавірусу. За його словами, вони прагнуть провести найкращий чемпіонат.

– Справді, ми працювали, виконували роботу над помилками, враховували всі нюанси, адаптувались до сьогоднішніх реалій, і цей рік точно пішов нам на користь. Ми хочемо зробити найкращий чемпіонат за всю історію їх проведення, – зазначив він.

Чемпіонат Європи з бадмінтону

У 2021 році Україна вперше в історії проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону, змагання відбудуться у столичному Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня.

Через пандемію Covid-19 у проведення чемпіонату внесли певні корективи. Зокрема, всі бадмінтоністи зобов’язані проходити тести на коронавірус. Також через пандемію можуть обмежити присутність глядачів, які зможуть наживо вболівати за своїх улюблених спортсменів.

Однак організатори Чемпіонату Європи з бадмінтону запевняють, що у 2021 році відбудеться одне з найкращих змагань, а також наголошують, що в ньому візьмуть участь найсильніші бадмінтоністи Європи.