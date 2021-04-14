Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) анонсував третій бій між американцем Дастіном Пор’є та ірландцем Конором МакГрегором.

Бій відбудеться 10 липня 2021 року у межах бійцівського вечора UFC 264. Поєдинок відбудеться в американському Лас-Вегасі (штата Невада) на T-Mobile Arena.

Президент UFC Дейна Вайт пообіцяв, що бій у Неваді відбудеться за повних трибун – арена вміщує 20 тис. глядачів.

Бій був під загрозою зриву через пожертвування до благодійного фонду Дастіна Пор’є, куди МакГрегор обіцяв перевести гроші, але після програного поєдинку перестав виходити на зв’язок з командою американця. Ірландець обіцяв перевести у фонд Дастіна $500 тис.

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У січні 2021 року Пор’є взяв реванш у МакГрегора за поразку у 2014 році. Американець переміг ірландця нокаутом у другому раунді.

Для МакГрегора ця поразка стала першою з 2018 року, коли він програв росіянину Хабібу Нурмагомедову.