В Киеве стартовал Чемпионат Европы по бадминтону

В киевском Дворце спорта стартовал 28-й Чемпионат Европы по бадминтону. В столицу Украины съехались более 200 лучших спортсменов континента.

Кроме медалей турнира на кону — олимпийские лицензии на летние Игры в Токио.

Стартовал Чемпионат Европы по бадминтону со стадии 1/32 финала. По регламенту турнира участники соревнований играют по принципу плей-офф — игра на выбывание.

Календарь соревнований Чемпионата Европы по бадминтону 2021:

27 апреля — 11.30 — 18:10 — 1/32 финала

28 апреля — 11.00 — 18.20 — 1/16 финала

29 апреля — 10.00 — 18.15 — 1/8 финала

30 апреля — 12.00 — 18.00 — 1/4 финала

1 мая — 13.00 — 18.00 — 1/2 финала

2 мая — 12.00 — 18.00 — финал

От Украины борьбу за медали и олимпийские лицензии ведут 15 спортсменов, среди которых участники Игр в Рио-де-Жанейро и призеры юниорских чемпионатов Европы. Они представлены в мужской и женской одиночке, миксте и мужской и женской парной категориях.

Состав сборной Украины по бадминтону:

Мужская одиночная категория : Артем Почтарев и Даниил Боснюк.

: Артем Почтарев и Даниил Боснюк. Женская одиночная категория : Мария Улитина, Наталья Войцех и Анна Михалькова.

: Мария Улитина, Наталья Войцех и Анна Михалькова. Мужская парная категория : Глеб Бекетов — Михаил Махновський и Иван Дружченко — Александр Колесник.

: Глеб Бекетов — Михаил Махновський и Иван Дружченко — Александр Колесник. Женская парная категория : Анастасия Прозорова — Валерия Рудакова и Полина Бугрова — Мария Столяренко.

: Анастасия Прозорова — Валерия Рудакова и Полина Бугрова — Мария Столяренко. Смешанная парная категория: Михаил Махновський — Анастасия Прозорова и Валерий Атращенков — Елизавета Жаркая.

Факты ICTV подробно рассказывали о составе сборной Украины в своем материале.

По словам главного тренера сборной Украины Владислава Дружченко, сине-желтые имеют все шансы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио.

— Я рассматриваю наши шансы — не менее пятое место. То есть выход в четвертьфинал турнира. А дальше все зависит от самих спортсменов, — сказал Дружченко.

А вот главными претендентами на победу будут мировые звезды бадминтона, среди которых испанская бадминтонистка Каролина Марин, которая является олимпийской чемпионкой Рио 2016 и бывшей первой ракеткой в ​​одиночном разряде, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2017 года, датчанин Виктор Аксельсен.

Из-за пандемии коронавируса поклонники бадминтона не могут попасть на соревнования. Но наблюдать за соревнованиями можно будет благодаря прямым трансляциям.

— Мы проводим Чемпионат Европы в новых реалиях, фактически ми пионеры такого формата. Это очень серьезный вызов для нас. Но Федерация бадминтона Украины вместе с партнерами готова доказать, что Украина — большая спортивная страна, а Киев — мировой центр спорта. К сожалению, мы оказались в таких условиях, когда не можем допускать зрителей на трибуны. Однако мы хотим, чтобы как можно больше людей увидело эти замечательные зрелищные игры лучших профессионалов Европы, поэтому организовали стриминговые трансляции, что тоже является новшеством для бадминтона. Так любители спорта могут смотреть трансляции Чемпионата на платформе BEC и на стриминговом сервисе Megogo, — говорит президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

На Badminton Europe TV матчи будут демонстрироваться со стадии 1/32 финала и в 1/8, а на платформе MEGOGO запланированы показы трансляций со стадии четвертьфинала и до финальных соревнований турнира 2 мая.