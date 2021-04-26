С 27 апреля по 2 мая 2021 в Киевском Дворце спорта пройдет 28-й Чемпионат Европы по бадминтону. Напомним, что Украина впервые будет принимать Евро по бадминтону.

В чемпионате примут участие более 200 лучших спортсменов из 36 стран. Главные соревнования континента станут решающими в олимпийском отборе — по их результатам будут определены участники Олимпийских игр в Токио. Украину на чемпионате будут представлять 15 игроков. Представляем самые интересные факты о них.

В мужской одиночной категории будут соревноваться Артем Почтарев и Даниил Боснюк. Оба спортсмена уроженцы Лисичанска. Артему 27 лет, Даниилу 20. Артем семикратный чемпион Украины (2017, 2018, 2019 — одиночная категория, 2015, 2017, 2018, 2019 — мужская парная категория), Даниил — действующий чемпион Украины 2020.

У обоих первым тренером был Кондратюк Анатолий Анатольевич. В секцию бадминтона Артем попал благодаря старшему брату Евгению Почтареву, который является чемпионом Украины 2013 в парном разряде, мастером спорта международного класса и тренером. Сначала Артем пошел на каратэ, но у семьи не было денег на кимоно. Его старший брат тогда уже занимался бадминтоном. Поскольку родители работали до ночи, из детского сада Артема забирал брат и брал его с собой на тренировку. Артем там игрался, а со временем тренер предложил ему заниматься, поскольку увидел в парне потенциал.

Даниила Боснюка в секцию тоже привел старший брат. Бадминтоном занимается с шести лет. Даниил мечтает выиграть Чемпионат Европы и войти в четверку лучших на Олимпийских играх. Сейчас его главными достижениями на международном уровне являются четвертое место на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе 2018, абсолютное чемпионство международного турнира по бадминтону среди юниоров Ukraine Junior 2017 и бронзовая награда Чемпионата Европы по бадминтону среди юниоров (Люблин, Польша 2016).

Артем Почтарев — самый титулованный игрок сборной Украины. Он — первая ракетка Украины, мастер спорта международного класса, бронзовый призер Чемпионата Европы (Финляндия, 2011), участник Олимпийских игр (Бразилия, 2016). Его главная игровая фишка — кистевой смеш в диагональ, который оценили даже звезды мирового уровня. Имеет личный ритуал: никогда не наступать на линии перед выходом на корт. Среди других видов спорта — любит играть в настольный теннис и футбол. Имеет интересное спортивное кредо: Все мы люди, поэтому и твой сильный соперник — тоже человек, который тебе когда-то проигрывает.

В женской одиночной категории Украину будут представлять Мария Улитина, Наталья Войцех и Анна Михалькова. Улитина и Войцех из Днепра, Михалькова — харьковчанка, но тренируется в Center of Excellence (Дания) у тренера John Dinesen.

Мария Улитина — самая опытная в нашей тройке одиночек. Она — мастер спорта международного класса, чемпионка Украины 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (женская одиночная категория), 2020 (женская одиночная категория и женская парная категория), участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 (девятое место). Бадминтоном занимается с семи лет. В секцию бадминтона привел брат. Первый тренер — Продан А.А. Стала профессиональной спортсменкой благодаря установкам отца и брата.

До бадминтона занималась художественной гимнастикой и тхэквондо. Убеждена, что бадминтон — это выбор судьбы. Важнейшими достижениями в карьере считает золотые медали на европейских турнирах Hungarian International 2012, Slovenia International 2015 и девятое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Своим главным преимуществом считает характер. Имеет личный ритуал: настраивается на соревнования с помощью музыки. Бадминтон стал любимым делом для Марии, которое приносит доход и дает возможность путешествовать.

Наталья Войцех — чемпионка Украины 2012 (смешанная парная категория), 2014, 2015, 2016, 2020 (женская парная категория), серебряный призер командного Чемпионата Европы среди юниоров 2007, бронзовый призер командного Чемпионата Европы среди юниоров 2011, победительница международного турнира Kharkiv International 2017.

Заниматься бадминтоном предложили родители. Начала тренироваться вместе с братом в возрасте восьми лет. Первый тренер — Гайдук Г.А. Убеждена, что не она выбрала бадминтон, а бадминтон выбрал ее. Памятные соревнования — первый Чемпионат Европы в 15 лет в Стамбуле. Очень благодарна бадминтону за возможность увидеть мир.

Анна Михалькова — мастер спорта Украины, чемпионка Украины среди юношей и девушек 2010 (одиночная категория), 2012, 2013 (смешанная категория), 2014 (одиночная, парная и смешанная категории), бронзовый призер Чемпионата Украины 2019, 2020 (одиночная категория), серебряный призер Чемпионата Украины 2016 (женская парная категория). Бадминтоном занимается с десяти лет. В секцию отвела мама. Первый тренер — Стерин М.Б.

До бадминтона занималась синхронным плаванием. Мечтает играть и выигрывать на самых престижных международных соревнованиях. Важнейшие международные турниры в карьере и достижения: победа на турнире Slovak Junior 2015, четвертьфинал на турнире Kharkiv International 2018. памятный турнир — Danisa Denmark Open. Личным игровым преимуществом считает выносливость. После окончания карьеры планирует стать спортивным врачом. Любимый спортивный лозунг: Слабый оставляет спорт или становится сильным.

В мужской парной категории за сборную Украины будут выступать Глеб Бекетов — Михаил Махновский и Иван Дружченко — Александр Колесник. Глеб Бекетов и Михаил Махновский. Оба молодые харьковчане 2000 г.р. Глеб — чемпион Украины 2018 среди юниоров и молодежи в одиночной и мужской парных категориях, победитель Ukraine Junior 2017, 2018, призер международных соревнований White nights 2017 (третье место), Turkey Junior 2018 (третье место), Hatzor International 2019 (второе место).

Бадминтоном занимается с 2009 года. В секцию привела мама. Первый тренер — Головкина Наталья Владимировна. До бадминтона занимался прыжками в воду и фехтованием. Считает бадминтон одним из самых зрелищных видов спорта. Важнейшим и самым запоминающимся турниром в карьере считает Европейские игры 2019. Главным личным игровым преимуществом считает надежность. Уверен, что бадминтон развивает не только мышцы, но и мозговую деятельность. Спортивное кредо: если ты не тренируешься, помни, что где-то кто-то тренируется и, когда вы встретитесь, — он победит.

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Михаил Махновский — чемпион Украины 2018 среди молодежи в мужской парной категории. Продолжатель семейной династии бадминтонистов. Первый и единственный тренер — его отец Геннадий Махновский. Бадминтон выбрал за его динамичность и красоту. Важнейшие турниры в карьере и достижения: первое и второе места на турнире в Израиле Hatzor International — 2018, второе место на турнире LI-NING Cyprus International 2019, участие в Европейских играх. Главным личным игровым преимуществом считает непредсказуемость. Основными качествами бадминтониста считает дисциплину и скорость принятия решений.

Пара Иван Дружченко — Александр Колесник из Днепра. Иван, как и его коллега по сборной Михаил Махновский, — продолжатель семейной династии бадминтонистов. Его отец — главный тренер сборной Украины, многократный чемпион Украины Дружченко Владислав Георгиевич. Бадминтоном увлекся в шесть лет, когда увидел первую тренировку отца. Первым тренером был Плитко И.Н.

Выбрал бадминтон за то, что он ему понравился больше, чем футбол. Важнейшие турниры в карьере и достижения: Slovak Open 2017 — первое место, Belarus International 2018 — второе место, Belarus International 2019 — третье место. Памятные турниры — Чемпионат Европы до 18 лет в 2015 году, EMWTC 2020. Самое памятное событие в жизни — победа с отцом в парном разряде на турнире YONEX Slovak Open 2017. Главным личным игровым преимуществом считает спокойствие. Любимый спортивный лозунг: Фортуна улыбается смелым.

Александр Колесник — серебряный призер Чемпионата Украины 2019, обладатель Кубка Украины 2019 в мужской парной категории. Бадминтоном занимается с восьми лет. В секцию бадминтона привела мама, которая раньше тоже занималась этим видом спорта. Первым тренером была как раз тренер мамы Щеглова Лилия Дмитриевна. Бадминтон нравится с детства благодаря его динамике. Считает, что бадминтон вырабатывает прекрасную реакцию, хорошую координацию и укрепляет здоровье.

Важнейшими турнирами в карьере считает Чемпионат Украины и Кубок Украины. Памятные соревнования — международный турнир Slovak Open 2017. Памятные события в жизни: первая медаль на международном турнире Czech International 2017 в 18 лет в парной категории с Николаем Мартыненко. Главным личным игровым преимуществом считает прыгучесть. Александр Колесник и Иван Дружченко — бронзовые призеры Belarus International 2019.

В женской парной категории за Украину будут соревноваться Анастасия Прозорова — Валерия Рудакова и Полина Бугрова — Мария Столяренко. Все девушки — харьковчанки. Анастасия и Валерия занимаются бадминтоном с семи лет. Их первый тренер — Кобцева Анна Вячеславовна.

Настя выбрала бадминтон за то, что эта игра интересна, и широкие возможности коммуникации с детьми-спортсменами всех возрастов. Важнейшие турниры в карьере и достижения: Юношеские Олимпийские игры (второе место в команде), Юношеский Чемпионат Европы (третье место в женской парной категории). Ее личный ритуал перед игрой — слушать записи, медитировать и визуализировать игру. Бадминтон открыл для девушки возможность играть и на этом зарабатывать, а также путешествовать. Спортивное кредо: Просто сделай это!

Валерия Рудакова — чемпионка Украины 2020 в смешанной парной категории. Важнейшим турниром в карьере считает нынешний Чемпионат Европы 2021. Памятные соревнования – Babolat Kharkiv International 2018. Самое памятное событие в жизни –3-е место на Чемпионате Европы среди юниоров в 2018 году. Главным преимуществом в профессии бадминтониста считает скорость мышления.

Трнер Полины Бугровой и Марии Столяренко — Крючкова Анна Родионовна. Девушки начали заниматься бадминтоном в школе, где учились. Полина с восьми лет, Мария с шести. Полина поддержала подругу, которой было грустно заниматься одной, а Мария выбрала бадминтон по рекомендации родителей.

Полина Бугрова — чемпионка Украины 2019 (среди команд Высшей Лиги), чемпионка Украины 2020 среди молодежи до 19 лет (одиночка, пара), чемпионка Украины 2020 среди юниоров до 17 лет (одиночка, пара). Самые памятные соревнования: ЧЕ в Финляндии 2020.

Памятные события в жизни: победа в четвертьфинале ЧЕ в Финляндии в женской парной категории, PZU Junior 2-е место в паре и одиночке. Главными личными игровыми преимуществами считает скорость и пластичность. Личный ритуал перед игрой: своя особая настройка головы, разминка и раскрутка. Основным преимуществом в профессии бадминтониста видит комбинацию всех черт характера. Спортивное кредо: Любой волан берется, любого соперника можно обыграть.

Мария Столяренко — самый молодой игрок сборной Украины на ЧЕ 2021. Ей 17 лет и она на три месяца моложе своей партнерши Полины Бугровой. Важнейшие турниры в карьере и достижения: бронза Чемпионата Европы до 15 лет в одиночке в Казани в 2018, бронза в команде в Польше 2019, бронза в женской парной категории на юниорском Евро 2020 в Финляндии.

Памятное событие в жизни – победа над француженками в четвертьфинале юниорского Чемпионата Европы 2020. Главными личными игровыми преимуществами считает умение быстро учиться на тренировках, самоотверженность. Настраивается на предстоящую игру, слушая ритмичную музыку в тихом месте наедине. Считает, что профессия бадминтониста — это интересно, разнообразно, современно. Любимый спортивный лозунг: Желание — тысячи возможностей. Полина Бугрова и Мария Столяренко стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы среди юниоров 2020 в женской парной категории.

В смешанной парной категории честь сборной Украины будут защищать Михаил Махновский — Анастасия Прозорова и Валерий Атращенков — Елизавета Жаркая. С Михаилом и Анастасией мы вас уже познакомили. Поэтому переходим к паре Валерий Атращенков — Елизавета Жаркая. Это очень опытные спортсмены. Оба из Харькова. Пара Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая — шестикратный чемпион Украины.

Валерий — чемпион Украины 2010, 2012 (одиночная категория), 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 (мужская парная категория). Он самый старший в сборной. Ему 36 лет. Бадминтоном занимается с десяти лет. Сначала тренировался у сестры, благодаря которой и выбрал бадминтон. Первый тренер — Головкина Наталья Владимировна. До бадминтона занимался водным поло.

Тренируется в Харьковской ШВСМ. Важнейшим турниром в карьере считает Чемпионат Украины. Памятные соревнования — Всеукраинская спартакиада 2005. Главным личным игровым преимуществом считает опыт. Имеет свою особую спортивную историю: в течение двух месяцев играл и тренировался с трещиной кости на стопе. Личный ритуал: перед соревнованием молчать и тянуться. Любимое спортивное лозунг: Быстрее, выше, сильнее!

Елизавета Жаркая — мастер спорта международного класса. Тренер Харьковского бадминтонного спортивного клуба. Чемпионка Украины 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 в парной женской категории и чемпионка Украины 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов в смешанной парной категории. Бадминтоном начала заниматься по советам одноклассников и родителей с 7-летнего возраста еще во время учебы в Харьковском лицее искусств № 133. Первый тренер — Стерин Михаил Борисович. Бадминтон полюбила с первого года занятий.

Важнейшие турниры в карьере и достижения: летние юношеские Олимпийские игры 2010, золото на Европейских студенческих играх в паре (Хорватия, 2016), в миксте (Нидерланды, 2014), бронза юниорского Чемпионата Европы до 19 лет в составе сборной Украины, четвертьфиналистка Гран-при Европы Dutch Open в одиночке. Главными личными игровыми преимуществами считает самоконтроль и умение бороться до конца.

Памятные события в жизни: Юношеские Олимпийские игры в Сингапуре, Всемирная Универсиада в Казани, Европейские игры в Баку и Минске. Основными преимуществами в профессии бадминтониста считает умение быстро принимать рациональные решения и находить выход из любой ситуации. Любимый спортивный лозунг: Мечтай — Верь — Достигай!

Вот такие они — украинские бадминтонисты на Евро 2021. Главным тренером нашей сборной является Владислав Дружченко, интервью с которым у нас вышло накануне. Пожелаем нашим игрокам удачи, хороших результатов и главное, чтобы без травм и ковида!