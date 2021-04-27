У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону

У київському Палаці спорту стартував 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону. До столиці України з’їхалися понад 200 найкращих спортсменів континенту.

Окрім медалей турніру на кону – олімпійські ліцензії на літні Ігри у Токіо.

Стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону зі стадії 1/32 фіналу. За регламентом турніру учасники змагань грають за принципом плей-оф – гра на вибування.

Календар змагань Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021:

27 квітня — 11.30 – 18:10 – 1/32 фіналу

28 квітня — 11.00 – 18.20 – 1/16 фіналу

29 квітня — 10.00 – 18.15 – 1/8 фіналу

30 квітня – 12.00 – 18.00 – 1/4 фіналу

1 травня — 13.00 – 18.00 – 1/2 фіналу

2 травня – 12.00 – 18.00 – фінал

Від України боротьбу за медалі та олімпійські ліцензії ведуть 15 спортсменів, серед яких учасники Ігор у Ріо-де-Жанейро та призери юніорських чемпіонатів Європи. Вони представлені в чоловічій та жіночій одиночці, міксті та чоловічій і жіночій парній категоріях.

Склад збірної України з бадмінтону:

Чоловіча одиночна категорія: Артем Почтарьов і Данило Боснюк.

Жіноча одиночна категорія: Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова.

Чоловіча парна категорія: Гліб Бекетов – Михайло Махновський та Іван Дружченко – Олександр Колеснік.

Жіноча парна категорія : Анастасія Прозорова – Валерія Рудакова і Поліна Бугрова – Марія Столяренко.

Змішана парна категорія : Михайло Махновський – Анастасія Прозорова та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка.

Факти ICTV детально розповідали про склад збірної України у своєму матеріалі.

За словами головного тренера збірної України Владислава Дружченка, синьо-жовті мають всі шанси кваліфікуватися на Олімпійські ігри у Токіо.

— Я розглядаю наші шанси – щонайменше п’яте місце. Тобто вихід до чвертьфіналу турніру. А далі все залежить від самих спортсменів, – сказав Дружченко.

А ось головними претендентами на перемогу будуть світові зірки бадмінтону, серед яких іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо 2016 року та колишньою першою ракеткою в одиночному розряді, а також бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2017 року, данець Віктор Аксельсен.

Через пандемію коронавірусу шанувальники бадмінтону не можуть потрапити на змагання. Але спостерігати за змаганнями можна буде завдяки прямим трансляціям.

— Ми проводимо Чемпіонат Європи в нових реаліях, фактично є піонерами такого формату. Це дуже серйозний виклик для нас. Але Федерація бадмінтону України разом з партнерами готова довести, що Україна – велика спортивна держава, а Київ – світовий центр спорту. На жаль, ми опинилися в таких умовах, коли не можемо допускати глядачів на трибуни. Проте ми прагнемо, щоб якомога більше людей побачило ці чудові видовищні ігри найкращих професіоналів Європи, тому організували стримінгові трансляції, що теж є новаторством для бадмінтону. Тож любителі спорту можуть дивитися трансляції Чемпіонату на платформі BEC та стримінговому сервісі Megogo, – говорить президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

На Badminton Europe TV матчі демонструватимуться зі стадії 1/32 фіналу і до 1/8, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня.