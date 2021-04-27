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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону

Олексій Дніпров

У київському Палаці спорту стартував 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону. До столиці України з’їхалися понад 200 найкращих спортсменів континенту.

Окрім медалей турніру на кону – олімпійські ліцензії на літні Ігри у Токіо.

Стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону зі стадії 1/32 фіналу. За регламентом турніру учасники змагань грають за принципом плей-оф – гра на вибування.

Календар змагань Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021:

  • 27 квітня — 11.30 – 18:10 – 1/32 фіналу
  • 28 квітня — 11.00 – 18.20 – 1/16 фіналу
  • 29 квітня — 10.00 – 18.15 – 1/8 фіналу
  • 30 квітня – 12.00 – 18.00 – 1/4 фіналу
  • 1 травня — 13.00 – 18.00 – 1/2 фіналу
  • 2 травня – 12.00 – 18.00 – фінал

Від України боротьбу за медалі та олімпійські ліцензії ведуть 15 спортсменів, серед яких учасники Ігор у Ріо-де-Жанейро та призери юніорських чемпіонатів Європи. Вони представлені в чоловічій та жіночій одиночці, міксті та чоловічій і жіночій парній категоріях.

Склад збірної України з бадмінтону:

  • Чоловіча одиночна категорія: Артем Почтарьов і Данило Боснюк.
  • Жіноча одиночна категорія: Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова.
  • Чоловіча парна категорія: Гліб Бекетов – Михайло Махновський та Іван Дружченко – Олександр Колеснік.
  • Жіноча парна категорія: Анастасія Прозорова – Валерія Рудакова і Поліна Бугрова – Марія Столяренко.
  • Змішана парна категорія: Михайло Махновський – Анастасія Прозорова та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка.

Факти ICTV детально розповідали про склад збірної України у своєму матеріалі.

За словами головного тренера збірної України Владислава Дружченка, синьо-жовті мають всі шанси кваліфікуватися на Олімпійські ігри у Токіо.

—  Я розглядаю наші шанси – щонайменше п’яте місце. Тобто вихід до чвертьфіналу турніру. А далі все залежить від самих спортсменів, – сказав Дружченко.

А ось головними претендентами на перемогу будуть світові зірки бадмінтону, серед яких іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо 2016 року та колишньою першою ракеткою в одиночному розряді, а також бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2017 року, данець Віктор Аксельсен.

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Через пандемію коронавірусу шанувальники бадмінтону не можуть потрапити на змагання. Але спостерігати за змаганнями можна буде завдяки прямим трансляціям.

— Ми проводимо Чемпіонат Європи в нових реаліях, фактично є піонерами такого формату. Це дуже серйозний виклик для нас. Але Федерація бадмінтону України разом з партнерами готова довести, що Україна – велика спортивна держава, а Київ – світовий центр спорту.

На жаль, ми опинилися в таких умовах, коли не можемо допускати глядачів на трибуни. Проте ми прагнемо, щоб якомога більше людей побачило ці чудові видовищні ігри найкращих професіоналів Європи, тому організували стримінгові трансляції, що теж є новаторством для бадмінтону. Тож любителі спорту можуть дивитися трансляції Чемпіонату на платформі BEC та стримінговому сервісі Megogo, – говорить президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

На Badminton Europe TV матчі демонструватимуться зі стадії 1/32 фіналу і до 1/8, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня.

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