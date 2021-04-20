Звездные спортсмены и борьба за путевки на Олимпиаду — анонс Чемпионата Европы по бадминтону

Киев примет 28-й по счету Чемпионат Европы по бадминтону. Он состоится в столичном Дворце спорта с 27 апреля по 2 мая 2021 года.

В это время в сердце Украины свое мастерство продемонстрируют 200 лучших спортсменов Европы.

Среди них испанская бадминтонистка Каролина Марин, которая является олимпийской чемпионкой Рио 2016 года и бывшей первой ракеткой в одиночном разряде, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2017 года, датчанин Виктор Аксельсен.

— Чемпионат будет мощным, поскольку это последний турнир перед Олимпийскими играми в Токио, и все лучшие бадминтонисты Европейского континента будут пытаться попасть на него, – рассказал Фактам ICTV президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Украину на Чемпионате Европы по бадминтону представят 15 игроков: Артем Почтарев и Даниил Боснюк – в мужской одиночной категории, и Мария Улитина, Наталья Войцех и Анна Михалькова – в женской одиночной категории.

В мужской парной категории за сине-желтых заявлены: Глеб Бекетов – Михаил Махновский и Иван Дружченко – Александр Колесник.

А в женской парной категории: Анастасия Прозорова – Валерия Рудакова и Полина Бугрова – Мария Столяренко.

В смешанной парной категории цвета нашей страны будут защищать: Михаил Махновский – Анастасия Прозорова и Валерий Атращенков – Елизавета Жаркая.

Читайте Украинка Ирина Деха стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Еще шестеро спортсменов получили Wild Cards на турнире: Анна Михалькова, Даниил Боснюк, Полина Бугрова – Мария Столяренко и Валерий Атращенков – Елизавета Жаркая.

Сами соревнования станут решающими в отборе к Летним Олимпийским играм в Токио. По их результатам определятся участники Олимпиады.

Из-за пандемии коронавируса Чемпионат Европы состоится без присутствия зрителей, но все поклонники бадминтона смогут бесплатно наблюдать за своими фаворитами и поддержать сборную Украины по бадминтону через онлайн-трансляцию.

Календарь соревнований Чемпионата Европы по бадминтону 2021:

27 апреля— 11.30 — 18:10 – 1/64 финала

28 апреля— 11.00 — 18.20 – 1/32 финала

29 апреля— 10.00 — 18.15 – 1/16 финала

30 апреля — 12.00 — 18.00 – 1/4 финала

1 мая— 13.00 — 18.00 – 1/4 финала

2 мая — 12.00 — 18.00 – финал

Решение о проведении Чемпионата Европы по бадминтону в Украине приняли в августе 2019 года, а сам турнир должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли на 2021 год.

Крупнейшие европейские поединки по бадминтону

Украина впервые в истории в 2021 году проведет Чемпионат Европы по бадминтону — самый престижный турнир в этом виде спорта в Европе.

Заместитель генерального секретаря Джимми Андерсен отмечает, что в этом году мир увидит фантастическую игру в бадминтон, ведь на соревнованиях будут сильнейшие команды.