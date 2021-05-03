С 27 апреля по 2 мая 2021 года во Дворце Спорта в Киеве проходил 28-й Чемпионат Европы по бадминтону — один из самых престижных мировых турниров. В Украине этот турнир состоялся впервые.

В чемпионате приняли участие 220 игроков из 36 стран Европы. Победителями и призерами соревнований стали профессиональные спортсмены из разных стран.

Мужская одиночная категория

Андерс Антонсен — Дания

Виктор Аксельсен — Дания

Калле Кольйонен — ​​Финляндия

Ганс-Кристиан Виттингус — Дания

Женская одиночная категория

Каролина Марин — Испания

Лайн Кристоферсен — Дания

Кирсти Гилмур — Шотландия

Неслихан Йигит — Турция

Мужская парная категория

Владимир Иванов и Иван Созонов — Россия

Марк Ламсфусс и Марвин Зайдель — Германия

Ким Аструп и Андерс Расмуссен — Дания

Маркус Эллис и Крис Ленгридж — Англия

Женская парная категория

Габриэла Стоева и Стефани Стоева — Болгария

Хлои Берч и Лорен Смит — Англия

Майкен Фруергард и Сара Тюгесен — Дания

Селена Пик и Шерил Сэйнэн — Нидерланды

Смешанная парная категория

Родион Алимов и Алина Давлетова — Россия

Маркус Эллис и Лаурен Смис — Англия

Марк Ламсфусс и Изабель Херттрих — Германия

Матиас Кристиансен и Александра Бейе — Дания

Лучшие достижения игроков сборной Украины на чемпионате — выход в 3 раунд (1/8 финала): Наталия Войцех (женская одиночная категория), Даниил Боснюк (мужская одиночная категория), Глеб Бекетов — Михаил Махновский (мужская парная категория), Полина Бугрова — Мария Столяренко (женская парная категория).



















В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону / 5 фотографий

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отметил работу команды организаторов и пожалел об отсутствии зрителей на трибунах. По его словам, такие выдающиеся соревнования стоило увидеть и почувствовать.

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Чемпионат Европы по бадминтону

С 27 апреля по 2 мая 2021 во Дворце Спорта в Киеве проходил 28-й Чемпионат Европы по бадминтону — один из самых престижных мировых турниров. Украина проводила этот турнир впервые.

Однако 30 апреля именно она осталась без всех своих представителей на соревнованиях. Профессиональные спортсмены уступили соперникам из Дании. Читайте подробнее о Чемпионате Европы по бадминтону в Киеве на сайте Факты ICTV.

Фото: Федерация бадминтона Украины

Источник: Федерация бадминтона Украины