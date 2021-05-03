У Києві завершився 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону

З 27 квітня до 2 травня 2021 року у Палаці Спорту в Києві проходив 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону – один з найпрестижніших світових турнірів. В Україні цей турнір відбувся вперше.
В чемпіонаті взяли участь 220 гравців з 36 країн Європи. Переможцями та призерами змагань стали професійні спортсмени з різних країн.
Чоловіча одиночна категорія
- Андерс Антонсен – Данія
- Віктор Аксельсен – Данія
- Калле Кольйонен – Фінляндія
- Ганс-Крістіан Віттінгус – Данія
Жіноча одиночна категорія
- Кароліна Марін – Іспанія
- Лайн Крістоферсен – Данія
- Кірсті Гілмур – Шотландія
- Несліхан Йігіт – Туреччина
Чоловіча парна категорія
- Володимир Іванов та Іван Созонов – Росія
- Марк Ламсфусс та Марвін Зайдель – Німеччина
- Кім Аструп та Андерс Расмуссен – Данія
- Маркус Елліс та Кріс Ленгрідж – Англія
Жіноча парна категорія
- Габріела Стоєва та Стефані Стоєва – Болгарія
- Хлої Берч та Лорен Сміт – Англія
- Майкен Фруерґард та Сара Тюгесен – Данія
- Селена Пік та Шеріл Сейнен – Нідерланди
Змішана парна категорія
- Родіон Алімов та Аліна Давлетова – Росія
- Маркус Елліс та Лаурен Сміс – Англія
- Марк Ламсфусс та Ізабель Херттріх – Німеччина
- Матіас Крістіансен та Александра Бейе – Данія
Найкращі досягнення гравців збірної України на чемпіонаті – вихід у 3 раунд (1/8 фіналу): Наталія Войцех (жіноча одиночна категорія), Данило Боснюк (чоловіча одиночна категорія), Гліб Бекетов — Михайло Махновський (чоловіча парна категорія), Поліна Бугрова – Марія Столяренко (жіноча парна категорія).
Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров відзначив роботу команди організаторів та пожалкував про відсутність глядачів на трибунах. За його словами, такі визначні змагання варто було побачити та відчути.
Чемпіонат Європи з бадмінтону
З 27 квітня до 2 травня 2021 року у Палаці Спорту в Києві проходив 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону – один з найпрестижніших світових турнірів. Україна проводила цей турнір вперше.
Проте 30 квітня саме вона залишилася без всіх своїх представників на змаганнях. Професійні спортсмени поступилися суперникам з Данії. Читайте детальніше про Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві на сайті Факти ICTV.
Фото: Федерація бадмінтону України
Джерело: Федерація бадмінтону України