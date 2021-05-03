З 27 квітня до 2 травня 2021 року у Палаці Спорту в Києві проходив 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону – один з найпрестижніших світових турнірів. В Україні цей турнір відбувся вперше.

В чемпіонаті взяли участь 220 гравців з 36 країн Європи. Переможцями та призерами змагань стали професійні спортсмени з різних країн.

Чоловіча одиночна категорія

Андерс Антонсен – Данія

Віктор Аксельсен – Данія

Калле Кольйонен – Фінляндія

Ганс-Крістіан Віттінгус – Данія

Жіноча одиночна категорія

Кароліна Марін – Іспанія

Лайн Крістоферсен – Данія

Кірсті Гілмур – Шотландія

Несліхан Йігіт – Туреччина

Чоловіча парна категорія

Володимир Іванов та Іван Созонов – Росія

Марк Ламсфусс та Марвін Зайдель – Німеччина

Кім Аструп та Андерс Расмуссен – Данія

Маркус Елліс та Кріс Ленгрідж – Англія

Жіноча парна категорія

Габріела Стоєва та Стефані Стоєва – Болгарія

Хлої Берч та Лорен Сміт – Англія

Майкен Фруерґард та Сара Тюгесен – Данія

Селена Пік та Шеріл Сейнен – Нідерланди

Змішана парна категорія

Родіон Алімов та Аліна Давлетова – Росія

Маркус Елліс та Лаурен Сміс – Англія

Марк Ламсфусс та Ізабель Херттріх – Німеччина

Матіас Крістіансен та Александра Бейе – Данія

Найкращі досягнення гравців збірної України на чемпіонаті – вихід у 3 раунд (1/8 фіналу): Наталія Войцех (жіноча одиночна категорія), Данило Боснюк (чоловіча одиночна категорія), Гліб Бекетов — Михайло Махновський (чоловіча парна категорія), Поліна Бугрова – Марія Столяренко (жіноча парна категорія).



















У Києві завершився 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону / 5 фотографий

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров відзначив роботу команди організаторів та пожалкував про відсутність глядачів на трибунах. За його словами, такі визначні змагання варто було побачити та відчути.

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Чемпіонат Європи з бадмінтону

З 27 квітня до 2 травня 2021 року у Палаці Спорту в Києві проходив 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону – один з найпрестижніших світових турнірів. Україна проводила цей турнір вперше.

Проте 30 квітня саме вона залишилася без всіх своїх представників на змаганнях. Професійні спортсмени поступилися суперникам з Данії. Читайте детальніше про Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві на сайті Факти ICTV.

Фото: Федерація бадмінтону України

Джерело: Федерація бадмінтону України