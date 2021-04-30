Чемпионат Европы по бадминтону: украинцы уступили соперникам из Дании
Украина осталась без всех своих представителей на Чемпионате Европы по бадминтону в Киеве.
Во втором круге парных соревнований хозяева ничего не смогли поделать с соперниками из Дании.
У мужчин Глеб Бекетов и Михаил Махновский уступили первому сеяному дуэту Аструп – Расмуссен.
А у женщин Полина Бухрова и Мария Столяренко проиграли шестой паре турнира Бойе – Поульсен.
В одиночных соревнованиях Даниил Боснюк пытался противостоять восьмому сеяному французу Томасу Рокселю, однако проиграл за два сета.
А вот Наталья Войцех имела шанс зацепиться за четвертьфинал. Они выиграла у шестой ракетки Лине Кьяерсфельд второй сет, однако в решающей третьей партии все же уступила со счетом 11:21.
Где смотреть Чемпионат Европы по бадминтону
Чемпионат Европы по бадминтону продлится в столичном Дворце спорта до 2 мая.
Четвертьфинал продлится до 18.00 30 апреля, полуфинал – с 13.00 до 18.00 1 мая и финал – с 12.00 до 18.00 2 мая.
Показ трансляций запланирован на платформе MEGOGO.
Подробнее о том, где смотреть Чемпионат Европы по бадминтону, читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Pexels