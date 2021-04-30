Чемпионат Европы по бадминтону: украинцы уступили соперникам из Дании

Украина осталась без всех своих представителей на Чемпионате Европы по бадминтону в Киеве.

Во втором круге парных соревнований хозяева ничего не смогли поделать с соперниками из Дании.

У мужчин Глеб Бекетов и Михаил Махновский уступили первому сеяному дуэту Аструп – Расмуссен.

А у женщин Полина Бухрова и Мария Столяренко проиграли шестой паре турнира Бойе – Поульсен.

В одиночных соревнованиях Даниил Боснюк пытался противостоять восьмому сеяному французу Томасу Рокселю, однако проиграл за два сета.

А вот Наталья Войцех имела шанс зацепиться за четвертьфинал. Они выиграла у шестой ракетки Лине Кьяерсфельд второй сет, однако в решающей третьей партии все же уступила со счетом 11:21.

Где смотреть Чемпионат Европы по бадминтону

Чемпионат Европы по бадминтону продлится в столичном Дворце спорта до 2 мая.

Четвертьфинал продлится до 18.00 30 апреля, полуфинал – с 13.00 до 18.00 1 мая и финал – с 12.00 до 18.00 2 мая.

Показ трансляций запланирован на платформе MEGOGO.

Подробнее о том, где смотреть Чемпионат Европы по бадминтону, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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