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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Футболист Вулверхэмптона получил украинский паспорт

Макс Килман

Защитник английского футбольного клуба Вулверхэмптон Макс Килман получил украинский паспорт.

Об этом сообщил сам футболист журналистке Владе Седан.

— Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, то моя мама была очень счастлива. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся моя семья была рада, что он у меня есть, — сказал Килман.

Однако, 23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины.

Причиной является суровые правила ФИФА, ведь футболист ранее выступал за сборную Англии по футзалу, то есть у Килмана английское спортивное гражданство.

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Килман родился в Лондоне, но имеет украинские корни со стороны матери и российские — со стороны отца.

Украина начала подготовку к Евро-2020

15 мая футболисты сборной Украины прибыли в Харьков на подготовительный тренировочный сбор перед Евро-2020.

На сбор прибыли вызванные игроки клубов УПЛ, а также легионеры Евгений Макаренко и Александр Зубков.

Остальные игроки прибудут после 23 мая, когда закончатся чемпионаты, где играют их команды.

Источник: Влада Седан

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