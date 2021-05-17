Защитник английского футбольного клуба Вулверхэмптон Макс Килман получил украинский паспорт.
Об этом сообщил сам футболист журналистке Владе Седан.
— Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, то моя мама была очень счастлива. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся моя семья была рада, что он у меня есть, — сказал Килман.
Однако, 23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины.
Причиной является суровые правила ФИФА, ведь футболист ранее выступал за сборную Англии по футзалу, то есть у Килмана английское спортивное гражданство.
Килман родился в Лондоне, но имеет украинские корни со стороны матери и российские — со стороны отца.
Украина начала подготовку к Евро-2020
15 мая футболисты сборной Украины прибыли в Харьков на подготовительный тренировочный сбор перед Евро-2020.
На сбор прибыли вызванные игроки клубов УПЛ, а также легионеры Евгений Макаренко и Александр Зубков.
Остальные игроки прибудут после 23 мая, когда закончатся чемпионаты, где играют их команды.
Источник: Влада Седан