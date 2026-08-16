На одном из прудов в Люботине Харьковской области рыбак погиб от поражения током.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Смерть рыбака в Люботине: что известно

По данным правоохранителей, трагедия произошла 15 августа на одном из прудов Люботина. 25-летний парень был в воде и ловил рыбу.

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Когда он закинул удочку, крючок зацепился за провод, находящийся под высоким напряжением. В результате мужчину ударило током. Поражение оказалось смертельным.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой несчастный случай.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

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