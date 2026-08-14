Бывший министр обороны Михаил Федоров подал декларацию об имуществе и доходах в связи с увольнением.

Документ был обнародован в Национальном агентстве по предотвращению коррупции 13 августа.

Декларация охватывает период с 1 января по 16 июля 2026 года.

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Декларация Михаила Федорова

За первые шесть с половиной месяцев 2026 года Федоров задекларировал 1158180 грн заработной платы.

Его жена за этот же период получила 4250785 грн дохода от предпринимательской деятельности.

На банковских счетах Федоров указал около 1,4 млн. грн. У его жены — 598,8 тыс. грн на счетах, а также $15 тыс. наличными.

Недвижимость и автомобили

В декларации Михаил Федоров указал квартиру площадью 74,8 кв. м в Киеве. Также он арендует нежилое помещение площадью 2,9 кв. м и пользуется двумя машиноместами площадью 15,6 и 15,7 кв. м.

Его жена владеет земельным участком площадью 20 тыс. кв. м в Запорожской области. Кроме того, она арендует в Киеве два нежилых помещения площадью 17,3 и 47,8 кв. м.

Федоров также указал право пользования двумя автомобилями жены — Audi Q8 2019 года выпуска и Audi A4 2016 года выпуска.

Среди нематериальных активов бывший министр указал торговую марку SMMSTUDIO. Его жена владеет торговой маркой COVER.

Напомним, что Михаил Федоров возглавил Министерство обороны 14 января 2026 года и пробыл в должности до 16 июля 2026 года.

16 июля Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром вместо Юлии Свириденко и утвердила новый состав Кабмина.

17 июля правительство назначило Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

С 16 июля в Киеве и других городах Украины начались акции протеста с требованиями вернуть Федорова на должность министра обороны и уволить на тот момент главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Фото: Михаил Федоров

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