Система денежного обеспечения военных предусматривает не только основные выплаты за должность и звание, но и различные дополнительные надбавки, компенсации и премии, которые зависят от стажа службы, условий прохождения службы и выполняемых задач.

Какую зарплату получают военные в 2026 году и из чего она состоит, читайте в нашем материале.

Какая зарплата у военных в 2026 году

В Министерстве обороны Украины подробно разъяснили, как формируется ежемесячное обеспечение военных и какие выплаты они получают за выполнение боевых задач.

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Зарплата военных в 2026 году в Украине является гарантированной государством системой выплат, размер которой зависит от различных факторов. В частности, от должности, воинского звания, продолжительности службы и условий выполнения задач.

Выплаты состоят из основных и дополнительных выплат, которые определяются в соответствии с законодательством и характером военной службы.

Основными элементами зарплаты военных в 2026 году являются должностной оклад, который определяется по должности военнослужащего, и оклад по воинскому званию (солдат, сержант, офицер).

Более того, военнослужащие получают надбавку за выслугу лет, которая увеличивается пропорционально продолжительности службы и может составлять от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по званию и других надбавок.

Дополнительные выплаты включают компенсации за специфику службы, квалификацию и условия труда. В частности, это надбавка за особенности прохождения службы, составляющая не менее 65% от должностного оклада, надбавка за службу в условиях ограниченного доступа к информации, надбавка за квалификацию (классность), а также премии за отличное выполнение служебных обязанностей.

Зарплата военных 2026: какой размер доплат

Одним из ключевых компонентов является вознаграждение за участие в боевых действиях, которое начисляется отдельно и зависит от сложности и места выполнения задач. Оно включает следующие выплаты:

100 000 грн для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии соприкосновения,

50 000 грн для командиров подразделений, руководящих операциями на линии соприкосновения,

30 000 грн для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районах боевых действий или занимающихся обеспечением ПВО.

Единовременное вознаграждение в размере 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач непосредственно на линии соприкосновения или на территории противника.

Сколько получают военные в 2026 году: размер единовременных выплат

Кроме боевых выплат, государство предусматривает ряд единовременных выплат для военных, например, при заключении первого контракта. Эти выплаты различны, в зависимости от звания военнослужащего.

Единовременная денежная помощь при подписании первого контракта предоставляется после того, как он вступит в силу:

для рядового состава — 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);

для сержантов — 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);

для офицеров — 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).

Также предусмотрена денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения, и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, которая может быть предоставлена по рапорту военнослужащего.

Новые мотивационные выплаты военным в 2026 году

В Минобороны сообщили об изменениях в системе денежного довольствия военнослужащих. Постановление Кабмина №768 ввело новые мотивационные выплаты и надбавки, которые начали действовать с 1 июня 2026 года.

Получение этих денег не зависит от того, подписал ли новый военный мотивационный контракт. Право на соответствующие выплаты имеют также мобилизованные и военнослужащие, продолжающие службу по ранее заключенному контракту.

Сколько будут доплачивать военным

Размер дополнительного вознаграждения зависит от того, где и какие задачи выполняет военнослужащий.

Для тех, кто не получает другого дополнительного вознаграждения большего размера, предусмотрена ежемесячная выплата 10 000 грн. Она начисляется пропорционально времени фактического выполнения обязанностей службы.

За выполнение боевых и особых задач предусмотрены большие выплаты. В частности, военнослужащие могут получать 30 000 или 50 000 грн в месяц в зависимости от характера задач и места их выполнения. Для отдельных категорий, выполняющих задачи на пунктах управления, предусмотрена выплата 50 000 грн в месяц.

Отдельно оплачиваются штурмовые действия. За восстановление или возвращение позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск, предусмотрено 20 000 грн в сутки. За штурм и захват позиций на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника 40 000 грн в сутки.

Деньги за уничтожение и взятие в плен военных РФ

Отдельные выплаты предусмотрены за конкретные боевые результаты. За взятого в плен военнослужащего противника предусмотрено вознаграждение 100 000 грн. Если в захвате участвовали несколько военных, то эта сумма распределяется между всеми, кто непосредственно проводил операцию.

Еще 15 000 грн можно получить за каждого уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою. Для этого факт должен быть подтвержден видеозаписью. Эта выплата не учитывается в общем лимите других дополнительных вознаграждений.

Общая сумма выплат, на которые распространяется установленный постановлением, не может превышать 460 000 грн в месяц. Отдельные бонусы за боевые результаты, в том числе 15 000 грн за уничтожение противника, выплачиваются сверх этого лимита.

Итак, в 2026 году денежное довольствие военнослужащих состоит из базовой выплаты и дополнительных вознаграждений. Их размер зависит от задач, выполняемых военным, места службы и конкретных результатов боевой работы. Базовое денежное довольствие не изменилось, а новая система добавила к нему дополнительные выплаты.

Источник : Минобороны

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