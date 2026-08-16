Жених Леси Никитюк показал новое общее фото с телеведущей
- Военнослужащий Дмитрий Бабчук поделился редким общим снимком со своей избранницей — телеведущей Лесей Никитюк.
- Он опубликовал фото под трек Алексея Будника — Зустрів троянду, сопровождая кадр шутливой подписью о субботнем отдыхе.
Военный Дмитрий Бабчук впервые за долгое время показал новую общую фотографию со своей невестой – украинской телеведущей Лесей Никитюк.
Соответствующее фото он опубликовал в Instagram Stories.
Совместное фото Никитюк с женихом
Жених Никитюк опубликовал фото с телеведущей, добавив песню Алексей Будник – Зустрів троянду и надпись: “В субботу вор не ходит на работу”.
В конце мая телеведущая Леся Никитюк поделилась видением своей будущей свадьбы с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В общении с Катей Осадчей она с присущей ей иронией ответила на самые популярные поисковые запросы в Google по поводу собственной персоны.
В частности, телезвезда отшутилась о девятилетней разнице в возрасте со своим избранником и с улыбкой отметила, что главным украшением ее праздника непременно должно стать выступление Верки Сердючки.
В июне Никитюк поздравила своего сына Оскара с первым Днем рождения, шутливо назвав его “12-килограммовой вкусняшкой”.