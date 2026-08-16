Военный Дмитрий Бабчук впервые за долгое время показал новую общую фотографию со своей невестой – украинской телеведущей Лесей Никитюк.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram Stories.

Совместное фото Никитюк с женихом

Жених Никитюк опубликовал фото с телеведущей, добавив песню Алексей Будник – Зустрів троянду и надпись: “В субботу вор не ходит на работу”.

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В конце мая телеведущая Леся Никитюк поделилась видением своей будущей свадьбы с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В общении с Катей Осадчей она с присущей ей иронией ответила на самые популярные поисковые запросы в Google по поводу собственной персоны.

В частности, телезвезда отшутилась о девятилетней разнице в возрасте со своим избранником и с улыбкой отметила, что главным украшением ее праздника непременно должно стать выступление Верки Сердючки.

В июне Никитюк поздравила своего сына Оскара с первым Днем рождения, шутливо назвав его “12-килограммовой вкусняшкой”.

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